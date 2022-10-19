У Львові та області скоротили комендантську годину
Середа, 19 жовтня 2022, 20:20
На Львівщині скоротили тривалість комендантської години – від 19 жовтня обмеження діятимуть на годину менше.
Джерело: голова Львівської ОВА Максим Козицький в Telegram
Пряма мова: "З 19 жовтня комендантська година на Львівщині триває з 00:00 до 05:00. У цей час заборонено перебувати на вулиці без спеціальних перепусток та документів, які посвідчують особу".
Довідково: До 19 жовтня комендантська година у Львівській області була від 23:00 до 05:00.
ВІДЕО ДНЯ