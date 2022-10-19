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У Львові та області скоротили комендантську годину

"Українська правда"Середа, 19 жовтня 2022, 20:20
Ілюстративне фото з арміяінформ

На Львівщині скоротили тривалість комендантської години – від 19 жовтня обмеження діятимуть на годину менше.

Джерело: голова Львівської ОВА Максим Козицький в Telegram

Пряма мова: "З 19 жовтня комендантська година на Львівщині триває з 00:00 до 05:00. У цей час заборонено перебувати на вулиці без спеціальних перепусток та документів, які посвідчують особу". 

Довідково: До 19 жовтня комендантська година у Львівській області була від 23:00 до 05:00.

 

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Теми: ЛьвівЛьвівщинакомендантська година
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