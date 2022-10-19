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Во Львове и области сократили комендантский час

"Украинская правда"Среда, 19 октября 2022, 20:20
Во Львове и области сократили комендантский час
Иллюстративное фото с армияинформ

На Львовщине сократили продолжительность комендантского часа – с 19 октября ограничения будут действовать на час меньше.

Источник: глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram

Прямая речь: "С 19 октября комендантский час на Львовщине продолжается с 00:00 до 05:00. В это время запрещено находиться на улице без специальных пропусков и документов, удостоверяющих личность". 

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Справка: До 19 октября комендантский час во Львовской области был с 23:00 до 05:00.

 

Темы: ЛьвовЛьвовщинакомендантский час
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