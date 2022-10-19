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Орбан прямо заявив, що переконуватиме лідерів ЄС переглянути санкції проти РФ

"Європейська правда"Середа, 19 жовтня 2022, 20:44

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що на саміті лідерів держав Європейського Союзу закликатиме їх переглянути санкційну політику щодо Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", таке Орбан написав у Facebook.

"Для угорської економіки та угорських родин помилкові санкції Брюсселя вже є майже непосильним тягарем. На саміті ЄС, який розпочинається завтра, ми закликатимемо до переосмислення політики воєнних санкцій та переведення її на раціональну основу", – йдеться в дописі.

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Головною темою саміту ЄС 20-21 жовтня стане ситуація на європейському ринку енергетики, що склалася внаслідок російської агресії проти України, а також шляхи подолання цінового тиску та захисту найбільш вразливих верств населення та бізнесу Євросоюзу.

Попереднє засідання Європейської ради, яке відбулося у Празі 7 жовтня, було неформальним.

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Як відомо, прем’єр Угорщини Віктор Орбан критикує санкції ЄС проти Росії за розв’язану Путіним війну, наполягаючи, що вони шкодять європейцям більше, ніж Росії.

14 жовтня у Орбана опублікували анкету із сімома питаннями про санкційну політику Європейського Союзу, які ставитимуть громадянам у межах анонсованих владою "національних консультацій".

На урядових плакатах в Угорщині, які рекламують опитування, санкції зобразили як "бомбу", що загрожує угорцям.

Теми: УгорщинасанкціїРосіяЄС
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