Орбан прямо заявил, что будет убеждать лидеров ЕС пересмотреть санкции против РФ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что на саммите лидеров государств Европейского Союза будет призывать их пересмотреть санкционную политику в отношении России.

Как сообщает "Европейская правда", такое Орбан написал в Facebook.

"Для венгерской экономики и венгерских семей ошибочные санкции Брюсселя уже почти непосильное бремя. На саммите ЕС, который начинается завтра, мы будем призывать к переосмыслению политики военных санкций и перевода ее на рациональную основу", - говорится в заметке.

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Главной темой саммита ЕС 20-21 октября станет ситуация на европейском рынке энергетики, сложившаяся в результате российской агрессии против Украины, а также пути преодоления ценового давления и защиты наиболее уязвимых слоев населения и бизнеса Евросоюза

Предыдущее заседание Европейского совета, которое состоялось в Праге 7 октября, было неформальным.

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Как известно, премьер Венгрии Виктор Орбан критикует санкции ЕС против России за развязанную Путиным войну, настаивая, что они вредят европейцам больше, чем России.

14 октября у Орбана опубликовали анкету с семью вопросами о санкционной политике Европейского Союза, которые будут задавать гражданам в рамках анонсированных властями "национальных консультаций".

На правительственных плакатах в Венгрии, которые рекламируют опрос, санкции изобразили как "бомбу", угрожающую венграм.