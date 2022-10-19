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Орбан прямо заявил, что будет убеждать лидеров ЕС пересмотреть санкции против РФ

"Европейская правда"Среда, 19 октября 2022, 20:44

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что на саммите лидеров государств Европейского Союза будет призывать их пересмотреть санкционную политику в отношении России.

Как сообщает "Европейская правда", такое Орбан написал в Facebook.

"Для венгерской экономики и венгерских семей ошибочные санкции Брюсселя уже почти непосильное бремя. На саммите ЕС, который начинается завтра, мы будем призывать к переосмыслению политики военных санкций и перевода ее на рациональную основу", - говорится в заметке.

Главной темой саммита ЕС 20-21 октября станет ситуация на европейском рынке энергетики, сложившаяся в результате российской агрессии против Украины, а также пути преодоления ценового давления и защиты наиболее уязвимых слоев населения и бизнеса Евросоюза

Предыдущее заседание Европейского совета, которое состоялось в Праге 7 октября, было неформальным.

Как известно, премьер Венгрии Виктор Орбан критикует санкции ЕС против России за развязанную Путиным войну, настаивая, что они вредят европейцам больше, чем России. 

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14 октября у Орбана опубликовали анкету с семью вопросами о санкционной политике Европейского Союза, которые будут задавать гражданам в рамках анонсированных властями "национальных консультаций".

На правительственных плакатах в Венгрии, которые рекламируют опрос, санкции изобразили как "бомбу", угрожающую венграм.

Темы: ВенгриясанкцииРосcияЕС
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