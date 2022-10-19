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Bild: президент Німеччини скасував поїздку в Україну з міркувань безпеки

"Українська правда"Середа, 19 жовтня 2022, 21:00

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр скасував запланований на четвер візит до Києва з міркувань безпеки, пов’язаних із повторюваними обстрілами Росією цивільної інфраструктури в українських містах.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Bild із посиланням на джерела з німецького та українського боку.

Візит Штайнмаєра до української столиці готувався протягом декількох тижнів.  Але німецькі МЗС, МВС та відомства безпеки ФРН відмовили відомство президента від поїздки до Києва.

Протягом майже двох тижнів Росія неодноразово атакувала українську столицю крилатими ракетами та іранськими безпілотниками-камікадзе. Кілька вибухів пролунали в Києві і в середу.

Рішення про скасування візиту було ухвалене у вівторок, але, за даними Bild, Штайнмаєр усе ж вирушить до України пізніше цього року. Водночас скасування візиту викликало роздратування в Києві.

"Тоді як федеральний президент (Німеччини) скасовує свій візит, є багато міжнародних дипломатів і гостей, які хочуть бути присутніми в столиці прямо зараз", – цитує видання джерело в Києві. Так, у середу Україну відвідав міністр закордонних справ Греції.

Нагадаємо, навесні у відносинах Києва і Берліна виникла додаткова напруга через відмову у візиті Штайнмаєру - українська сторона відмовилась його приймати через багаторічні тісні відносини з Росією, запросивши натомість федерального канцлера.

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Олаф Шольц визнав, що не хоче їхати до Києва, поки там не побуває президент Франк-Вальтер Штайнмаєр, та натякнув, що чекає від України кроків назустріч для залагодження цієї ситуації. 

Пізніше відбулася розмова Зеленського зі Штайнмаєром, в якій той запросив німецького президента і канцлера до Києва. Візит Олафа Шольца відбувся у червні.

Теми: НімеччинаЗМІпрезидент
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