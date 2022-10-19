Bild: президент Німеччини скасував поїздку в Україну з міркувань безпеки

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр скасував запланований на четвер візит до Києва з міркувань безпеки, пов’язаних із повторюваними обстрілами Росією цивільної інфраструктури в українських містах.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Bild із посиланням на джерела з німецького та українського боку.

Візит Штайнмаєра до української столиці готувався протягом декількох тижнів. Але німецькі МЗС, МВС та відомства безпеки ФРН відмовили відомство президента від поїздки до Києва.

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Протягом майже двох тижнів Росія неодноразово атакувала українську столицю крилатими ракетами та іранськими безпілотниками-камікадзе. Кілька вибухів пролунали в Києві і в середу.

Рішення про скасування візиту було ухвалене у вівторок, але, за даними Bild, Штайнмаєр усе ж вирушить до України пізніше цього року. Водночас скасування візиту викликало роздратування в Києві.

"Тоді як федеральний президент (Німеччини) скасовує свій візит, є багато міжнародних дипломатів і гостей, які хочуть бути присутніми в столиці прямо зараз", – цитує видання джерело в Києві. Так, у середу Україну відвідав міністр закордонних справ Греції.

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Нагадаємо, навесні у відносинах Києва і Берліна виникла додаткова напруга через відмову у візиті Штайнмаєру - українська сторона відмовилась його приймати через багаторічні тісні відносини з Росією, запросивши натомість федерального канцлера.

Олаф Шольц визнав, що не хоче їхати до Києва, поки там не побуває президент Франк-Вальтер Штайнмаєр, та натякнув, що чекає від України кроків назустріч для залагодження цієї ситуації.

Пізніше відбулася розмова Зеленського зі Штайнмаєром, в якій той запросив німецького президента і канцлера до Києва. Візит Олафа Шольца відбувся у червні.