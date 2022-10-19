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Bild: президент Германии отменил поездку в Украину из соображений безопасности

"Украинская правда"Среда, 19 октября 2022, 21:00

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отменил запланированный на четверг визит в Киев из соображений безопасности, связанных с повторяющимися обстрелами Россией гражданской инфраструктуры в украинских городах.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Bild со ссылкой на источники с немецкой и украинской стороны.

Визит Штайнмайера в украинскую столицу готовился в течение нескольких недель. Но немецкие МИД, МВД и ведомства безопасности ФРГ отказали ведомство президента от поездки в Киев.

В течение почти двух недель Россия неоднократно атаковала украинскую столицу крылатыми ракетами и иранскими беспилотниками-камикадзе. Несколько взрывов прогремели в Киеве и в среду.

Решение об отмене визита было принято во вторник, но, по данным Bild, Штайнмайер все же отправится в Украину позже в этом году. В то же время отмена визита вызвала раздражение в Киеве.

"В то время как федеральный президент (Германии) отменяет свой визит, есть много международных дипломатов и гостей, которые хотят присутствовать в столице прямо сейчас", - цитирует издание источник в Киеве. Так, в среду Украину посетил министр иностранных дел Греции.

Напомним, весной в отношениях Киева и Берлина возникло дополнительное напряжение из-за отказа в визите Штайнмайера - украинская сторона отказалась его принимать из-за многолетних тесных отношений с Россией, пригласив федерального канцлера.

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Олаф Шольц признал, что не хочет ехать в Киев, пока там не побывает президент Франк-Вальтер Штайнмайер, и намекнул, что ждет от Украины шагов навстречу для улаживания этой ситуации.

Позже состоялся разговор Зеленского со Штайнмайером, в котором тот пригласил немецкого президента и канцлера в Киев. Визит Олафа Шольца прошел в июне.

Темы: ГерманияСМИпрезидент
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