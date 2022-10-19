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У Маріуполі з флагштоків на центральній площі зникли прапори РФ – радник мера

"Українська правда"Середа, 19 жовтня 2022, 21:19
У Маріуполі з флагштоків на центральній площі зникли прапори РФ – радник мера
Площа Свободи в Маріуполі, фото з Telegram Андрющенка

У центрі тимчасово окупованого росіянами Маріуполя з флагштоків зникли вивішені загарбниками прапори Росії.

Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram

Пряма мова: "На площі Свободи раптом зникли всі російські ганчірки з флагштока. Або, не раптом. Дивним чином росіяни не помітили таку прикрість. Маріупольский спротив переказує привіт".

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Що цьому передувало: У вересні Маріупольська міськрада повідомила, що окупованому Маріуполі набирає обертів спротив, мерія пояснює це тим, що жителі невдоволенні окупаційною владою.

Теми: Маріупольокупація
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