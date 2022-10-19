Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Мариуполе с флагштоков на центральной площади исчезли флаги РФ – советник мэра

"Украинская правда"Среда, 19 октября 2022, 21:19
В Мариуполе с флагштоков на центральной площади исчезли флаги РФ – советник мэра
Площадь Свободы в Мариуполе, фото из Telegram Андрющенко

В центре временно оккупированного россиянами Мариуполя с флагштоков исчезли вывешенные захватчиками флаги России.

Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram

Прямая речь: "На площади Свободы вдруг исчезли все российские тряпки с флагштока. Или, не вдруг. Странным образом россияне не заметили такую неприятность. Мариупольское сопротивление передает привет".

Реклама:
 

Что этому предшествовало: В сентябре Мариупольский горсовет сообщил, что в оккупированном Мариуполе набирает обороты сопротивление, мэрия объясняет это тем, что жители недовольны оккупационными властями.

Темы: Мариупольоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

Все новости...
Мариуполь
500 дней в плену: на Майдане провели акцию в поддержку защитников Мариуполя
Андрющенко: В Мариуполе сработала ПВО
Оккупанты планируют завезти в захваченный Мариуполь 300 тысяч россиян – ЦНС
Последние новости
17:00
В 2023 году через Прозорро.Продажи бюджеты разных уровней заработали более 14 миллиардов
16:56
Россияне ударили по селу в Запорожской области, двое погибших - ОВА
16:41
"Вдохновились" российским сериалом: в Киеве задержали юношей, которые избили 16-летнего парня
16:40
фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить
16:36
Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник
16:29
Польские перевозчики на КПП "Дорогуск-Ягодин" начали пропускать больше машин в Украину
16:14
Германия заблокировала российские активы на более чем 4 миллиарда евро
16:02
Политика года, надежда года, победа года. Итоги 2023 г. в УП. ЧАТ
16:00
фото, видеоПродавали несуществующие машины для ВСУ: мошенники обманули волонтеров на 1,2 млн
15:56
Туск собирается с визитом в Киев
Все новости...
Реклама: