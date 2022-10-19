В Мариуполе с флагштоков на центральной площади исчезли флаги РФ – советник мэра
Среда, 19 октября 2022, 21:19
В центре временно оккупированного россиянами Мариуполя с флагштоков исчезли вывешенные захватчиками флаги России.
Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram
Прямая речь: "На площади Свободы вдруг исчезли все российские тряпки с флагштока. Или, не вдруг. Странным образом россияне не заметили такую неприятность. Мариупольское сопротивление передает привет".
Что этому предшествовало: В сентябре Мариупольский горсовет сообщил, что в оккупированном Мариуполе набирает обороты сопротивление, мэрия объясняет это тем, что жители недовольны оккупационными властями.
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