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За місяць українські військові збили 233 "Шахеди" – Зеленський

"Українська правда"Середа, 19 жовтня 2022, 23:19
Скрін з відеозвернення

Протягом місяця українські захисники збили 233 іранських дрона-камікадзе, лише у середу на Київщині знищили 10 "Шахедів".

Джерело: Зеленський у відеозверненні 19 жовтня 

Пряма мова: "Протягом місяця збито 233 "Шахеди" та десятки ракет. Лише за сьогодні на Київському напрямку знищено 10 іранських дронів, ще 11 "Шахедів" збито завдяки воїнам повітряного командування "Південь". Я дякую за чудову роботу". 

Деталі: Водночас Зеленський додав, що лише за минулу добу Росія знищила три енергетичні об’єкти України. Президент закликав українців обмежити споживання електроенергії 20 жовтня. 

"Для відновлення енергетичних потужней України потрібен час і наші з вами спільні зусилля. Завтра важливо, щоб споживання електроенергії було максимально свідомим. Тоді графіки стабілізаційних відключень будуть вкорочувати", – зазначив президент. 

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Теми: Зеленськийбезпілотники
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