За місяць українські військові збили 233 "Шахеди" – Зеленський

Протягом місяця українські захисники збили 233 іранських дрона-камікадзе, лише у середу на Київщині знищили 10 "Шахедів".

Джерело: Зеленський у відеозверненні 19 жовтня

Пряма мова: "Протягом місяця збито 233 "Шахеди" та десятки ракет. Лише за сьогодні на Київському напрямку знищено 10 іранських дронів, ще 11 "Шахедів" збито завдяки воїнам повітряного командування "Південь". Я дякую за чудову роботу".

Деталі: Водночас Зеленський додав, що лише за минулу добу Росія знищила три енергетичні об’єкти України. Президент закликав українців обмежити споживання електроенергії 20 жовтня.

"Для відновлення енергетичних потужней України потрібен час і наші з вами спільні зусилля. Завтра важливо, щоб споживання електроенергії було максимально свідомим. Тоді графіки стабілізаційних відключень будуть вкорочувати", – зазначив президент.