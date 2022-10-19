Зеленский: За месяц украинские военные сбили 233 "Шахеда"

В течение месяца украинские защитники сбили 233 иранских дрона-камикадзе, только в среду на Киевщине уничтожили 10 "Шахедов".

Источник: Зеленский в видеообращении

Прямая речь: "В течение месяца сбито 233 "Шахеда" и десятки ракет. Только за сегодня на Киевском направлении уничтожено 10 иранских дронов, еще 11 "Шахедов" сбито благодаря воинам воздушного командования "Юг". Я благодарю за отличную работу".

Детали: В то же время Зеленский добавил, что только за минувшие сутки Россия уничтожила три энергетических объекта Украины. Президент призвал украинцев ограничить потребление электроэнергии 20 октября.

"Для восстановления энергетических мощностей Украины нужно время и наши с вами совместные усилия. Завтра важно, чтобы потребление электроэнергии было максимально сознательным. Тогда графики стабилизационных отключений будут укорачивать", - отметил президент.