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Зеленский: За месяц украинские военные сбили 233 "Шахеда"

"Украинская правда"Среда, 19 октября 2022, 23:19
Зеленский: За месяц украинские военные сбили 233 Шахеда
Скрин из видеообращения

В течение месяца украинские защитники сбили 233 иранских дрона-камикадзе, только в среду на Киевщине уничтожили 10 "Шахедов".

Источник: Зеленский в видеообращении

Прямая речь: "В течение месяца сбито 233 "Шахеда" и десятки ракет. Только за сегодня на Киевском направлении уничтожено 10 иранских дронов, еще 11 "Шахедов" сбито благодаря воинам воздушного командования "Юг". Я благодарю за отличную работу".

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Детали: В то же время Зеленский добавил, что только за минувшие сутки Россия уничтожила три энергетических объекта Украины. Президент призвал украинцев ограничить потребление электроэнергии 20 октября. 

"Для восстановления энергетических мощностей Украины нужно время и наши с вами совместные усилия. Завтра важно, чтобы потребление электроэнергии было максимально сознательным. Тогда графики стабилизационных отключений будут укорачивать", - отметил президент. 

Темы: Зеленскийбеспилотники
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