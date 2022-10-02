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Британська розвідка: втрата Лимана – значна політична невдача Росії

"Європейська правда"Неділя, 2 жовтня 2022, 08:52

Російські сили остаточно втратили контроль над стратегічно важливим містом Лиман Донецької області, ймовірно, зазнавши значних втрат – ця чергова невдача РФ посилить тиск на командування російської армії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в недільному огляді розвідки міністерства оборони Великої Британії.

Вона оцінює, що Лиман обороняли недоукомплектовані підрозділи Західного та Центрального військових округів Росії, а також контингенти добровільно мобілізованих резервістів.

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"Сили, ймовірно, зазнали значних втрат, оскільки вони відходили по єдиній дорозі з міста, яка все ще перебуває в руках росіян", – зазначається в огляді.

Британська розвідка пояснює, що в оперативному плані Лиман має важливе значення, оскільки контроль над ним означає контроль над ключовою переправою через річку Сіверський Донець, за якою Росія намагається зміцнити свою оборону.

"Відхід Росії з Лиману також є значною політичною невдачею (Росії), враховуючи, що він розташований в межах Донецької області – регіону, який Росія нібито прагнула "звільнити" і який вона намагалася незаконно анексувати", – додають там.

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У британській розвідці зазначають, що виведення російських військ із Лимана призвело до подальшої хвилі публічної критики військового керівництва РФ із боку окремих посадовців. А подальші втрати територій "майже напевно призведуть до посилення цієї публічної критики та посилення тиску на вищий командний склад".

Нагадаємо, в суботу на в’їзді в місто Лиман Донецької області встановили український прапор. Міноборони Росії своєю чергою заявило про відведення військ із Лимана, але українська сторона зазначила, що бої в місті тривають.

Теми: Велика БританіярозвідкавійнаДонецька область
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