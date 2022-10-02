Усі розділи
Укр Рус Eng Підтримати УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Британська розвідка: втрата Лимана – значна політична невдача Росії

"Європейська правда"Неділя, 2 жовтня 2022, 08:52

Російські сили остаточно втратили контроль над стратегічно важливим містом Лиман Донецької області, ймовірно, зазнавши значних втрат – ця чергова невдача РФ посилить тиск на командування російської армії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в недільному огляді розвідки міністерства оборони Великої Британії.

Вона оцінює, що Лиман обороняли недоукомплектовані підрозділи Західного та Центрального військових округів Росії, а також контингенти добровільно мобілізованих резервістів.

"Сили, ймовірно, зазнали значних втрат, оскільки вони відходили по єдиній дорозі з міста, яка все ще перебуває в руках росіян", – зазначається в огляді.

Британська розвідка пояснює, що в оперативному плані Лиман має важливе значення, оскільки контроль над ним означає контроль над ключовою переправою через річку Сіверський Донець, за якою Росія намагається зміцнити свою оборону.

"Відхід Росії з Лиману також є значною політичною невдачею (Росії), враховуючи, що він розташований в межах Донецької області – регіону, який Росія нібито прагнула "звільнити" і який вона намагалася незаконно анексувати", – додають там.

У британській розвідці зазначають, що виведення російських військ із Лимана призвело до подальшої хвилі публічної критики військового керівництва РФ із боку окремих посадовців. А подальші втрати територій "майже напевно призведуть до посилення цієї публічної критики та посилення тиску на вищий командний склад".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, в суботу на в’їзді в місто Лиман Донецької області встановили український прапор. Міноборони Росії своєю чергою заявило про відведення військ із Лимана, але українська сторона зазначила, що бої в місті тривають.

Теми: Велика БританіярозвідкавійнаДонецька область
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Біля окупованого Сватового сталася "бавовна", буряти розлетілися – Гайдай

Дострокові вибори у Болгарії виграла партія експрем'єра Бойко Борисова - екзит-пол

Генсек НАТО: Звільнення Лимана показує, що Україна може відтіснити війська РФ

відеоОб’єднані сили показали, як збивали російські гелікоптери у суботу

Папа Римський закликав Путіна зупинити війну, а Зеленського - відкритись пропозиціям миру

Конституційний суд РФ схвалив анексію областей України, уже призначив "вибори в парламенти"

Усі новини...
Велика Британія
Британія ввела санкції проти глави Центробанку Росії
У Британії показали перші монети з портретом короля Чарльза
Прем’єрка Британії: Лондон ніколи не визнає анексію українських територій
Останні новини
22:29
Обстріл зупинки транспорту на Дніпропетровщині: одна з постраждалих померла
22:10
Global Teacher Prize Ukraine 2022: учителів нагородили за хоробрість під час війни
22:01
У Туреччині спустили на воду український корвет "Гетьман Іван Мазепа"
21:47
Біля окупованого Сватового сталася "бавовна", буряти розлетілися – Гайдай
21:38
Генсек НАТО попередив Росію про наслідки застосування ядерної зброї
21:15
Британія придбає два спеціалізовані кораблі для захисту підводної інфраструктури
20:52
фотоНа Харківщині зловили окупанта, якого переховував місцевий мешканець
20:21
Дострокові вибори у Болгарії виграла партія експрем'єра Бойко Борисова - екзит-пол
19:53
фотоУ Лимані знайшли уламки винищувача РФ, про збиття якого не повідомляли
19:36
У Британії заявили про найбільший спалах пташиного грипу в історії
Усі новини...