Стало відомо, в яких межах Росія "приєднала" окуповані території

Путін і кремлівські маріонетки Пушилін, Пасічник, Балицький і Сальдо в день так званого "приєднання" окупованих територій 30 вересня, скріншот відео

Згідно з внесеними до Держдуми РФ "договорами", межі так званих "ДНР" і "ЛНР", а також Запорізької та Херсонської областей, які нібито "приєднала" до себе РФ, визначатимуться кордонами, що існували "на день їхнього утворення і прийняття до складу Росії".

Джерело: провладні російські агентства РИА Новости та Інтерфакс, представник окупаційної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов у Telegram

Дослівно "документ": "Межі території Донецької Народної Республіки визначаються межами території Донецької Народної Республіки, що існували на день її утворення та день прийняття в Російську Федерацію і утворення у складі Російської Федерації нового суб'єкта".

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Деталі: Такі самі формулювання містяться в договорах із так званою "ЛНР", а також Запорізькою та Херсонською областями.

Що мається на увазі під таким формулюванням, наразі не зрозуміло.

Водночас представник окупаційної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов, коментуючи таке визначення в "договорі", зазначив, що "Запорізьку область як адміністративну одиницю на території УРСР було виділено 10 січня 1939 року з південно-східної частини Дніпропетровської області з адміністративним центром у місті Запоріжжі".

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"Залишилося звільнити чверть області, тимчасово окупованої англо-саксами", - заявив він.

Як пише "Інтерфакс", проєкти законів про ратифікацію "договорів" внесено в неділю на ратифікацію в Держдуму.

При цьому, згідно з "договорами", кордони так званих "ДНР", "ЛНР", Херсонської та Запорізької областей, що межують із територією "іноземної держави", є державними кордонами РФ.

У "договорах" вказується, що державною мовою на захоплених і "приєднаних" територіях є російська мова. При цьому РФ нібито гарантує всім народам, які проживають на території "нових суб'єктів", право на збереження рідної мови, створення умов для її вивчення та розвитку.

Згідно з "договорами", від дня прийняття до РФ "нових суб'єктів" громадяни України та особи без громадянства, які постійно проживають на цей день на території "суб'єктів", визнаються громадянами Росії, за винятком осіб, які протягом одного місяця після цього дня заявлять про своє бажання зберегти наявне в них і (або) їхніх неповнолітніх дітей інше громадянство або залишитися особами без громадянства.

Також "договори" передбачають, що від дня прийняття до РФ "нових суб'єктів" і до 1 січня 2026 року діє перехідний період, протягом якого врегульовуватимуться питання інтеграції "суб'єкта" в економічну, фінансову, кредитну і правову системи Росії, у систему органів державної влади РФ, а також питання виконання військового обов'язку і несення військової служби на територіях "суб'єктів".

Вибори до "законодавчих органів нових суб'єктів" проводять у другу неділю вересня 2023 року.

Президент РФ протягом 10 днів із дня прийняття в Росію "нових суб'єктів" призначає тимчасово виконуючих обов'язки вищої посадової особи. У Херсонській і Запорізькій областях вони іменуватимуться "губернаторами", а в "Донецькій і Луганській народних республіках" - "главами республік".

"Договори" також передбачають, що законодавчі та інші нормативні правові акти Росії діють на території "нових суб'єктів" від дня їхнього "прийняття" в РФ, якщо інше не передбачено законодавством РФ.

Зазначається також, що нормативні правові акти, які застосовуються в "суб'єктах" на день ухвалення в РФ, діють до закінчення перехідного періоду або до ухвалення відповідного нормативного правового акту РФ або нормативного правового акту "суб'єкта", але водночас вони не повинні суперечити Конституції Росії.

Що передувало: У неділю Конституційний суд РФ схвалив пакет документів про "прийняття" окупованих "ДНР", "ЛНР", Херсонської та Запорізької областей до складу Росії, навіть призначили "вибори" в "парламенти" на 2023 рік.

30 вересня, після проведення фейкових псевдореферендумів на окупованих територіях президент Російської Федерації Володимир Путін підписав "договори про вступ до складу Росії" захоплених українських територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей і заявив, що відтепер їхні мешканці – громадяни РФ.

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