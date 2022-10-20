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У Києві почалися відключення електроенергії

Анастасія КалатурЧетвер, 20 жовтня 2022, 01:00
У Києві почалися відключення електроенергії
ФОТО: GETTY

У Києві почалися відключення електроенергії для уникнення аварій.

Джерело: ДТЕК, мер Віталій Кличко

Деталі: Уточнюється, що НЕК Укренерго запровадив відключення з 23.24 19 жовтня.

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Відключення триватиме для кожного клієнта до 4 годин, але може повторитись для деяких споживачів протягом доби через 8 годин - якщо Укренерго не скасує стабілізаційних відключень.  Якщо будинок відключався з 8 до 12 ранку, то, якщо стабілізаційне відключення триватиме протягом дня, повторне відключення буде з 20.00 до 24.00. Список вулиць, котрих може стосуватися відключення.

Киян закликають споживати електроенергію помірно – вмикати енергоємні прилади по черзі, максимально знизити споживання електроенергії з 17.00 до 23.00. Бізнес просять обмежити зовнішнє освітлення   офісів, ресторанів, торгових центрів.

20 жовтня для економії електроенергії в місті на 21 із 38 тролейбусних маршрутів вийдуть автобуси. Перелік маршрутів, де відбудеться заміна транспорту.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Внаслідок російських атак на українську енергетичну інфраструктуру 20 жовтня по всій Україні пройде тимчасове обмеження постачання електроенергії.

Теми: Київелектроенергія
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