В Киеве начались отключения электроэнергии во избежание аварий.

Источник: ДТЭК, мэр Виталий Кличко

Детали: Уточняется, что НЭК Укрэнерго ввел отключение с 23.24 19 октября.

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Отключение продлится для каждого клиента до 4 часов, но может повториться для некоторых потребителей в течение суток через 8 часов - если Укрэнерго не отменит стабилизационных отключений. Если дом отключался с 8 до 12 утра, то, если стабилизационное отключение продлится в течение дня, повторное отключение будет с 20.00 до 24.00. Список улиц, которых может касаться отключение.

Киевлян призывают потреблять электроэнергию умеренно - включать энергоемкие приборы по очереди, максимально снизить потребление электроэнергии с 17.00 до 23.00. Бизнес просят ограничить наружное освещение офисов, ресторанов, торговых центров.

20 октября для экономии электроэнергии в городе на 21 из 38 троллейбусных маршрутов выйдут автобусы. Перечень маршрутов, где произойдет замена транспорта.

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Напомним: Вследствие российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру 20 октября по всей Украине пройдет временное ограничение поставок электроэнергии.