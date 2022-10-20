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ЗСУ вдарили по пунктах розгортання трьох російських ЗРК — Командування

Анастасія КалатурЧетвер, 20 жовтня 2022, 01:49
ЗСУ вдарили по пунктах розгортання трьох російських ЗРК — Командування
ФОТО: GETTY

Українська авіація завдала шість ударів по пунктах розгортання ЗРК "Бук- 2М", "ТОР" та "Панцир" на півдні України.

Джерело: ОК "Південь"

Деталі: Пара гелікоптерів Мі-24 та Мі-8 атакувала район зосередження живої сили та техніки ворога неподалік Любомирівки.

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Втрати ворога:

  • 43 військовослужбовця;
  • шість танків;
  • 9 одиниць авто-бронетехніки;
  • дві гаубиці 152 калібру;
  • командно-штабна машина;
  • ворожий безпілотник-розвідник;
  • два склади боєприпасів в Бериславському районі.

Ракетно-артилерійські підрозділи Сил оборони за день відпрацювали понад 440 вогневих завдань.

Теми: війнаРосіязброя
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