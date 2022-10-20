ВСУ ударили по пунктам развертывания трех российских ЗРК — Командование

Украинская авиация нанесла шесть ударов по пунктам развертывания ЗРК "Бук- 2М", "ТОР" и "Панцирь" на юге Украины.

Источник: ОК "Юг"

Детали: Пара вертолетов Ми-24 и Ми-8 атаковала район сосредоточения живой силы и техники врага неподалеку Любомировки.

Реклама:

Потери врага:

43 военнослужащих;

шесть танков;

9 единиц авто-бронетехники;

две гаубицы 152 калибра;

командно-штабная машина;

вражеский беспилотник-разведчик;

два склада боеприпасов в Бериславском районе.

Ракетно-артиллерийские подразделения Сил обороны за день отработали более 440 огневых задач.