ВСУ ударили по пунктам развертывания трех российских ЗРК — Командование
Четверг, 20 октября 2022, 01:49
Украинская авиация нанесла шесть ударов по пунктам развертывания ЗРК "Бук- 2М", "ТОР" и "Панцирь" на юге Украины.
Источник: ОК "Юг"
Детали: Пара вертолетов Ми-24 и Ми-8 атаковала район сосредоточения живой силы и техники врага неподалеку Любомировки.
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Потери врага:
- 43 военнослужащих;
- шесть танков;
- 9 единиц авто-бронетехники;
- две гаубицы 152 калибра;
- командно-штабная машина;
- вражеский беспилотник-разведчик;
- два склада боеприпасов в Бериславском районе.
Ракетно-артиллерийские подразделения Сил обороны за день отработали более 440 огневых задач.