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ВСУ ударили по пунктам развертывания трех российских ЗРК — Командование

Анастасия КалатурЧетверг, 20 октября 2022, 01:49
ВСУ ударили по пунктам развертывания трех российских ЗРК — Командование
ФОТО: GETTY

Украинская авиация нанесла шесть ударов по пунктам развертывания ЗРК "Бук- 2М", "ТОР" и "Панцирь" на юге Украины.

Источник: ОК "Юг"

Детали: Пара вертолетов Ми-24 и Ми-8 атаковала район сосредоточения живой силы и техники врага неподалеку Любомировки.

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Потери врага:

  • 43 военнослужащих;
  • шесть танков;
  • 9 единиц авто-бронетехники;
  • две гаубицы 152 калибра;
  • командно-штабная машина;
  • вражеский беспилотник-разведчик;
  • два склада боеприпасов в Бериславском районе.

Ракетно-артиллерийские подразделения Сил обороны за день отработали более 440 огневых задач.

Темы: войнаРосcияоружие
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