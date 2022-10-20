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Чехія може передати Україні новий пакет військової допомоги

"Українська правда"Четвер, 20 жовтня 2022, 03:50
Чехія може передати Україні новий пакет військової допомоги
ФОТО: GETTY

Чехія може надати Україні військову техніку на 22 мільйони крон.

Джерело: чеська міністерка оборони Яна Чернохова

Дослівно: "Ми дотримали свого слова і продовжуємо підтримувати Україну військовими поставками. Передаю на засідання Уряду для затвердження перелік непотрібної військової техніки, яку ми можемо надати.

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Два тижні тому за майже 400, а сьогодні за 22 мільйони крон".

Деталі: Чернохова не уточнила, про яку саме техніку ідеться.

Нагадаємо:  Експорт військової техніки з Чехії до України лише у 2022 році перевищив 1,9 мільярда євро, а загальна допомога Праги Києву становить 4,2 мільярда євро.

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Теми: зброявійнаЧехія
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