Чехія може передати Україні новий пакет військової допомоги

Чехія може надати Україні військову техніку на 22 мільйони крон.

Джерело: чеська міністерка оборони Яна Чернохова

Дослівно: "Ми дотримали свого слова і продовжуємо підтримувати Україну військовими поставками. Передаю на засідання Уряду для затвердження перелік непотрібної військової техніки, яку ми можемо надати.

Два тижні тому за майже 400, а сьогодні за 22 мільйони крон".

Деталі: Чернохова не уточнила, про яку саме техніку ідеться.

Нагадаємо: Експорт військової техніки з Чехії до України лише у 2022 році перевищив 1,9 мільярда євро, а загальна допомога Праги Києву становить 4,2 мільярда євро.