Чехія може передати Україні новий пакет військової допомоги
Четвер, 20 жовтня 2022, 03:50
Чехія може надати Україні військову техніку на 22 мільйони крон.
Джерело: чеська міністерка оборони Яна Чернохова
Дослівно: "Ми дотримали свого слова і продовжуємо підтримувати Україну військовими поставками. Передаю на засідання Уряду для затвердження перелік непотрібної військової техніки, яку ми можемо надати.
Два тижні тому за майже 400, а сьогодні за 22 мільйони крон".
Деталі: Чернохова не уточнила, про яку саме техніку ідеться.
Нагадаємо: Експорт військової техніки з Чехії до України лише у 2022 році перевищив 1,9 мільярда євро, а загальна допомога Праги Києву становить 4,2 мільярда євро.
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