Чехия может передать Украине новый пакет военной помощи
Четверг, 20 октября 2022, 03:50
Чехия может предоставить Украине военную технику на 22 миллиона крон.
Источник: чешский министр обороны Яна Чернохова
Дословно: "Мы сдержали свое слово и продолжаем поддерживать Украину военными поставками. Передаю на заседание Правительства для утверждения перечень ненужной военной техники, которую мы можем предоставить.
Две недели назад за почти 400, а сегодня за 22 миллиона крон".
Детали: Чернохова не уточнила, о какой именно технике идет речь.
Напомним: Экспорт военной техники из Чехии в Украину только в 2022 году превысил 1,9 миллиарда евро, а общая помощь Праги Киеву составляет 4,2 миллиарда евро.
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