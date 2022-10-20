Чехия может передать Украине новый пакет военной помощи

Чехия может предоставить Украине военную технику на 22 миллиона крон.

Источник: чешский министр обороны Яна Чернохова

Дословно: "Мы сдержали свое слово и продолжаем поддерживать Украину военными поставками. Передаю на заседание Правительства для утверждения перечень ненужной военной техники, которую мы можем предоставить.

Две недели назад за почти 400, а сегодня за 22 миллиона крон".

Детали: Чернохова не уточнила, о какой именно технике идет речь.

Напомним: Экспорт военной техники из Чехии в Украину только в 2022 году превысил 1,9 миллиарда евро, а общая помощь Праги Киеву составляет 4,2 миллиарда евро.