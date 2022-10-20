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Чехия может передать Украине новый пакет военной помощи

"Украинская правда"Четверг, 20 октября 2022, 03:50
Чехия может передать Украине новый пакет военной помощи
ФОТО: GETTY

Чехия может предоставить Украине военную технику на 22 миллиона крон.

Источник: чешский министр обороны Яна Чернохова

Дословно: "Мы сдержали свое слово и продолжаем поддерживать Украину военными поставками. Передаю на заседание Правительства для утверждения перечень ненужной военной техники, которую мы можем предоставить.

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Две недели назад за почти 400, а сегодня за 22 миллиона крон".

Детали: Чернохова не уточнила, о какой именно технике идет речь.

Напомним:  Экспорт военной техники из Чехии в Украину только в 2022 году превысил 1,9 миллиарда евро, а общая помощь Праги Киеву составляет 4,2 миллиарда евро.

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Темы: оружиевойнаЧехия
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