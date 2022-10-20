ISW: Росіяни хочуть прикрити свій провал на Херсонщині ударом по Каховській ГЕС

Росіяни створюють інформаційне поле для атаки під фальшивим прапором на Каховську ГЕС, аби виправдати або прикрити свій відступ на Херсонщині.

Джерело: американський Інститут дослідження війни (ISW)

Деталі: Російське військове керівництво, вочевидь, зробило висновки з попередніх невдач на Харківщині і намагається пом'якшити наслідки нездатності захиститися від ще одного успішного українського наступу.

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Наразі російська влада, ймовірно, створює інформаційні умови для виправдання відступу Росії та значних територіальних втрат у Херсонській області. Командувач російськими збройними силами в Україні Сергій Суровікін заявив про "непрості рішення" щодо Херсонської області і звинуватив Україну в плануванні ударів по інфраструктурі Херсонщини. Херсонський колаборант Володимир Сальдо оголосив про "евакуацію" в очікуванні українського наступу.

Російські військові можуть вважати, що прорив дамби прикриє їхній відступ з правого берега Дніпра і зупинить або затримає українське просування. Суровікін заявив, що отримав інформацію про те, що Київ має намір завдати удару по дамбі Каховської ГЕС, що, за його словами, спричинить руйнівну повінь у Херсонській області. Сальдо повторив цю заяву і попередив, що українські сили мають намір завдати удару вище за течією від Херсона.

ISW пише, що Кремль може використати таку атаку, щоб затьмарити новини про свій вже третій принизливий відхід. Також така атака сприяла б російській пропаганді, яка намагається виставити Україну терористичною державою.