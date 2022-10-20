Росіяни вдарили ракетами по дитячій спеціалізованій школі в Комишувасі
Четвер, 20 жовтня 2022, 08:28
Російські загарбники вранці 20 жовтня завдали ракетного удару по території дитячої спеціалізованої школи в селищі міського типу Комишуваха Запорізької області.
Джерело: заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко
Пряма мова: "Російські терористи сьогодні зранку, близько 07:20, завдали ракетного удару по території дитячої спеціалізованої школи в смт Комишуваха. Інформація щодо руйнувань та жертв уточнюється".
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