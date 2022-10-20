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Росіяни вдарили ракетами по дитячій спеціалізованій школі в Комишувасі

Олена РощінаЧетвер, 20 жовтня 2022, 08:28

Російські загарбники вранці 20 жовтня завдали ракетного удару по території дитячої спеціалізованої школи в селищі міського типу Комишуваха Запорізької області.

Джерело: заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко 

Пряма мова: "Російські терористи сьогодні зранку, близько 07:20, завдали ракетного удару по території дитячої спеціалізованої школи в смт Комишуваха. Інформація щодо руйнувань та жертв уточнюється". 

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Теми: Запорізька областьвійнадіти
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