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Россияне ударили ракетами по детской специализированной школе в Камышевахе

Елена РощинаЧетверг, 20 октября 2022, 08:28

Российские захватчики утром 20 октября нанесли ракетный удар по территории детской специализированной школы в поселке городского типа Камышеваха Запорожской области.

Источник: заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко 

Прямая речь: "Российские террористы сегодня утром, около 07:20, нанесли ракетный удар по территории детской специализированной школы в пгт Камышеваха. Информация о разрушениях и жертвах уточняется".

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Темы: Запорожская областьвойнадети
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