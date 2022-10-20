Россияне ударили ракетами по детской специализированной школе в Камышевахе

Российские захватчики утром 20 октября нанесли ракетный удар по территории детской специализированной школы в поселке городского типа Камышеваха Запорожской области.

Источник: заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко

Прямая речь: "Российские террористы сегодня утром, около 07:20, нанесли ракетный удар по территории детской специализированной школы в пгт Камышеваха. Информация о разрушениях и жертвах уточняется".

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