ЗСУ за добу знищили 370 окупантів, 25 БПЛА та 1 гелікоптер – Генштаб
Четвер, 20 жовтня 2022, 08:46
За минулу добу Збройні сили ліквідували 370 окупантів, а з початку агресії 66 650 загарбників було вбито, також захисники знищили 25 БПЛА та 1 гелікоптер.
Джерело: Генштаб у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.10 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 66 650 (+370) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2 567 (+13) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5 255 (+20) од,
- артилерійських систем – 1646 (+9) од,
- РСЗВ – 372 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 189 (+0) од,
- літаків – 269 (+0) од,
- гелікоптерів – 243 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 311 (+25),
- крилатих ракет ‒ 329 (+6),
- кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4005 (+6) од,
- спеціальної техніки ‒ 147 (+1).