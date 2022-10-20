ЗСУ за добу знищили 370 окупантів, 25 БПЛА та 1 гелікоптер – Генштаб

За минулу добу Збройні сили ліквідували 370 окупантів, а з початку агресії 66 650 загарбників було вбито, також захисники знищили 25 БПЛА та 1 гелікоптер.

Джерело: Генштаб у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.10 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 66 650 (+370) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2 567 (+13) од,

бойових броньованих машин ‒ 5 255 (+20) од,

артилерійських систем – 1646 (+9) од,

РСЗВ – 372 (+0) од,

засобів ППО ‒ 189 (+0) од,

літаків – 269 (+0) од,

гелікоптерів – 243 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 311 (+25),

крилатих ракет ‒ 329 (+6),

кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4005 (+6) од,

спеціальної техніки ‒ 147 (+1).