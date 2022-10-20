ЗСУ за добу знищили 370 окупантів, 25 БПЛА та 1 гелікоптер – Генштаб

За минулу добу Збройні сили ліквідували 370 окупантів, а з початку агресії 66 650 загарбників було вбито, також захисники знищили 25 БПЛА та 1 гелікоптер.

Джерело: Генштаб у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.10 орієнтовно склали:

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