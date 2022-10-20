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ЗСУ за добу знищили 370 окупантів, 25 БПЛА та 1 гелікоптер – Генштаб

Станіслав ПогоріловЧетвер, 20 жовтня 2022, 08:46
ЗСУ за добу знищили 370 окупантів, 25 БПЛА та 1 гелікоптер – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу Збройні сили ліквідували 370 окупантів, а з початку агресії 66 650 загарбників було вбито, також захисники знищили 25 БПЛА та 1 гелікоптер.

Джерело: Генштаб у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.10 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 66 650 (+370) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2 567 (+13) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5 255 (+20) од,
  • артилерійських систем – 1646 (+9) од,
  • РСЗВ – 372 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 189 (+0) од,
  • літаків – 269 (+0) од,
  • гелікоптерів – 243 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 311 (+25),
  • крилатих ракет ‒ 329 (+6),
  • кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4005 (+6) од,
  • спеціальної техніки ‒ 147 (+1).

Теми: війнаУкраїнаРосія
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