ВСУ за сутки уничтожили 370 оккупантов, 25 БПЛА и 1 вертолет - Генштаб

За минувшие сутки Вооруженные силы ликвидировали 370 оккупантов, а с начала агрессии 66 650 захватчиков были убиты, также защитники уничтожили 25 БПЛА и 1 вертолет.

Источник: Генштаб в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 20.10 ориентировочно составили:

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