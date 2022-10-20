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ВСУ за сутки уничтожили 370 оккупантов, 25 БПЛА и 1 вертолет - Генштаб

Станислав ПогориловЧетверг, 20 октября 2022, 08:46
ВСУ за сутки уничтожили 370 оккупантов, 25 БПЛА и 1 вертолет - Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ

За минувшие сутки Вооруженные силы ликвидировали 370 оккупантов, а с начала агрессии 66 650 захватчиков были убиты, также защитники уничтожили 25 БПЛА и 1 вертолет.

Источник: Генштаб в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 20.10 ориентировочно составили:

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  • личного состава - около 66 650 (+370) человек ликвидировано,
  • танков - 2 567 (+13) ед,
  • боевых бронированных машин - 5 255 (+20) ед,
  • артиллерийских систем - 1646 (+9) ед,
  • РСЗО - 372 (+0) ед,
  • средств ПВО - 189 (+0) ед,
  • самолетов - 269 (+0) ед,
  • вертолетов - 243 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1 311 (+25),
  • крылатых ракет - 329 (+6),
  • кораблей/катеров - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4005 (+6) ед,
  • специальной техники - 147 (+1).

Темы: войнаУкраинаРосcия
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