ВСУ за сутки уничтожили 370 оккупантов, 25 БПЛА и 1 вертолет - Генштаб

За минувшие сутки Вооруженные силы ликвидировали 370 оккупантов, а с начала агрессии 66 650 захватчиков были убиты, также защитники уничтожили 25 БПЛА и 1 вертолет.

Источник: Генштаб в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 20.10 ориентировочно составили:

личного состава - около 66 650 (+370) человек ликвидировано,

танков - 2 567 (+13) ед,

боевых бронированных машин - 5 255 (+20) ед,

артиллерийских систем - 1646 (+9) ед,

РСЗО - 372 (+0) ед,

средств ПВО - 189 (+0) ед,

самолетов - 269 (+0) ед,

вертолетов - 243 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1 311 (+25),

крылатых ракет - 329 (+6),

кораблей/катеров - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4005 (+6) ед,

специальной техники - 147 (+1).