ВСУ за сутки уничтожили 370 оккупантов, 25 БПЛА и 1 вертолет - Генштаб
Четверг, 20 октября 2022, 08:46
За минувшие сутки Вооруженные силы ликвидировали 370 оккупантов, а с начала агрессии 66 650 захватчиков были убиты, также защитники уничтожили 25 БПЛА и 1 вертолет.
Источник: Генштаб в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 20.10 ориентировочно составили:
- личного состава - около 66 650 (+370) человек ликвидировано,
- танков - 2 567 (+13) ед,
- боевых бронированных машин - 5 255 (+20) ед,
- артиллерийских систем - 1646 (+9) ед,
- РСЗО - 372 (+0) ед,
- средств ПВО - 189 (+0) ед,
- самолетов - 269 (+0) ед,
- вертолетов - 243 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1 311 (+25),
- крылатых ракет - 329 (+6),
- кораблей/катеров - 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4005 (+6) ед,
- специальной техники - 147 (+1).
ВИДЕО ДНЯ