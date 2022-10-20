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Британська розвідка: РФ, схоже, готується йти з плацдарму на Херсонщині, але це буде непросто

"Європейська правда"Четвер, 20 жовтня 2022, 09:09
Британська розвідка: РФ, схоже, готується йти з плацдарму на Херсонщині, але це буде непросто
Російська армія покладається на понтони на Херсонщині, UK Ministry of Defence

Британська розвідка припускає, що у вищому керівництві Росії справді серйозно міркують про відступ із правобережного плацдарму на Херсонщині, але в умовах зруйнованих мостів це буде непростим завданням.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в огляді Міноборони Британії про війну в Україні за 20 жовтня.

У ньому пригадують визнання російським командувачем Сєргєм Суровікіним складної ситуації для РФ на Херсонщині та заяви про необхідність евакуювати цивільне населення. 

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"Заява Суровікіна з поганими новинами про "спеціальну військову операцію" - це дуже незвично. Це може вказувати, що керівництво РФ серйозно задумалось над масштабним відведенням своїх сил, які перебувають на захід від Дніпра", - зазначають в огляді.

Британська розвідка вказує, що у разі рішення Росії відступати ключовим викликом для них буде перекидання військ і техніки через Дніпро на лівий берег. 

"Оскільки всі повноцінні мости серйозно пошкодені, РФ скоріш за все доведеться покладатися на тимчасовий міст із барж, який добудували під Херсоном останніми днями, та підрозділи з наведення понтонних переправ, які продовжують працювати у кількох місцях", - зазначає розвідка. 

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Під час будь-якого відходу через Дніпро Росія значною мірою покладатиметься на військові понтонні поромні переправи, додають розвідники.

У попередньому огляді розповідали, що у російській армії простежується чимало проблем з керівною ланкою різних рівнів і це відображається як на ефективності сил РФ, так і їхньому моральному стані.

Теми: Херсонська областьвійнаРосіярозвідка
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