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Британская разведка: РФ, похоже, готовится уходить с плацдарма на Херсонщине, но это будет непросто

"Европейская правда"Четверг, 20 октября 2022, 09:09
Российская армия полагается на понтоны на Херсонщине, UK Ministry of Defence

Британская разведка допускает, что в высшем руководстве России серьезно задумываются об отступлении с правобережного плацдарма на Херсонщине, но в условиях разрушенных мостов это будет непростой задачей.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в обзоре Минобороны Великобритании о войне в Украине за 20 октября.

В нем напоминают признание российским командующим Сергеем Суровикиным сложной ситуации для РФ на Херсонщине и заявления о необходимости эвакуировать гражданское население. 

"Заявление Суровикина с плохими новостями о "специальной военной операции" - это очень необычно. Это может указывать, что руководство РФ серьезно задумалось над масштабным отводом своих сил, находящихся к западу от Днепра", - отмечают в обзоре.

Британская разведка указывает, что в случае решения России отступать ключевым вызовом для них будет переброска войск и техники через Днепр на левый берег. 

"Поскольку все полноценные мосты серьезно повреждены, РФ скорее всего придется полагаться на временный мост из барж, который достроили под Херсоном в последние дни, и подразделения по наведению понтонных переправ, которые продолжают работать в нескольких местах", - отмечает разведка. 

В ходе любого отхода через Днепр Россия будет в значительной степени полагаться на военные понтонные паромные переправы, добавляют разведчики.

В предыдущем обзоре рассказывали, что в российской армии прослеживается немало проблем с руководящим звеном различных уровней и это отражается как на эффективности сил РФ, так и их моральном состоянии.

Темы: Херсонская областьвойнаРосcияразведка
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