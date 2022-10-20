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В Україну приїхав президент Швейцарії

"Європейська правда"Четвер, 20 жовтня 2022, 09:51
В Україну приїхав президент Швейцарії
Президент Швейцарії в Києві, Twitter Ignazio Cassis

В Україну 20 жовтня прибув з візитом президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він повідомив у Twitter.

"Знову в Україні - через рік після мого останнього візиту. Моя мета - скласти враження про ситуацію у зв’язку з війною, гуманітарну ситуацію та підготовчу роботу до відбудови країни", - написав Кассіс.

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Президент додав фото прибуття, схоже, з київського залізничного вокзалу.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, минулого тижня Федеральна рада Швейцарії оголосила про приєднання до останніх санкцій Європейського Союзу проти Росії у зв’язку із псевдореферендумами на тимчасово окупованих територіях України.

Теми: Швейцаріяміжнародні відносини
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