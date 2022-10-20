Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Украину приехал президент Швейцарии

"Европейская правда"Четверг, 20 октября 2022, 09:51
Президент Швейцарии в Киеве, Twitter Ignazio Cassis

В Украину 20 октября прибыл с визитом президент Швейцарии Игнацио Кассис.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сообщил в своем Twitter.

"Снова в Украине - через год после моего последнего визита. Моя цель - составить впечатление о ситуации в связи с войной, гуманитарной ситуации и подготовительной работе к восстановлению страны", - написал Кассис.

Президент добавил фото прибытия, похоже, с киевского железнодорожного вокзала.

Напомним, на прошлой неделе Федеральный совет Швейцарии объявил о присоединении к последним санкциям Европейского Союза против России в связи с псевдореферендумами на временно оккупированных территориях Украины.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Швейцариямеждународные отношения
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Временное отключение света по всей Украине может быть и в пятницу – Укрэнерго

НАБУ проводит обыски у заместителей двух министров – источники

Украина просит об экстрадиции экс-генерала СБУ Наумова – BBC

В Конгрессе США хотят утвердить $50 млрд помощи Украине, пока "трамписты" не получили власть - NBC

В Белом доме подтвердили присутствие иранских военных в оккупированном Крыму

Россияне заминировали дамбу Каховской ГЭС и планируют историческую катастрофу – Зеленский

Все новости...
Швейцария
"Дочка" "Газпромбанка" уходит с финансового рынка Швейцарии
Зеленский просит Швейцарию заблокировать российские активы и передать их Украине
Зеленский уволил послов в Нидерландах и Швейцарии
Последние новости
04:00
ОК "Юг": ВСУ взорвали два склада с российскими боеприпасами
03:05
Байден о планах республиканцев сократить помощь Украине: Обеспокоен
02:21
Чиновники США: У Украины есть окно возможностей в течение 1,5 месяца, чтобы отвоевать Херсон
01:40
Россия била из гранатомета по Сумской области, без жертв — ОВА
01:05
Кулеба: Перебоев с поддержкой Британии после отставки Трасс не будет
00:31
Норвегия приостановила рассмотрение заявок россиян на получение убежища
23:45
Временное отключение света по всей Украине может быть и в пятницу – Укрэнерго
23:40
Как согреться, когда в квартире холодно: советы
23:18
В Украине создали стипендиальную программу по ИТ-обучению: как зарегистрироваться
23:15
Кулеба и премьер Израиля обсудили иранские дроны и военную помощь
Все новости...