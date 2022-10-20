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В Украину приехал президент Швейцарии

"Европейская правда"Четверг, 20 октября 2022, 09:51
В Украину приехал президент Швейцарии
Президент Швейцарии в Киеве, Twitter Ignazio Cassis

В Украину 20 октября прибыл с визитом президент Швейцарии Игнацио Кассис.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сообщил в своем Twitter.

"Снова в Украине - через год после моего последнего визита. Моя цель - составить впечатление о ситуации в связи с войной, гуманитарной ситуации и подготовительной работе к восстановлению страны", - написал Кассис.

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Президент добавил фото прибытия, похоже, с киевского железнодорожного вокзала.

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Напомним, на прошлой неделе Федеральный совет Швейцарии объявил о присоединении к последним санкциям Европейского Союза против России в связи с псевдореферендумами на временно оккупированных территориях Украины.

Темы: Швейцариямеждународные отношения
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