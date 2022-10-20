В Украину приехал президент Швейцарии

В Украину 20 октября прибыл с визитом президент Швейцарии Игнацио Кассис.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сообщил в своем Twitter.

"Снова в Украине - через год после моего последнего визита. Моя цель - составить впечатление о ситуации в связи с войной, гуманитарной ситуации и подготовительной работе к восстановлению страны", - написал Кассис.

Президент добавил фото прибытия, похоже, с киевского железнодорожного вокзала.

Zurück in der #Ukraine, ein Jahr nach meinem letzten Besuch 🇺🇦 Das Ziel: Mir vor Ort ein Bild der Kriegssituation, humanitären Lage & Vorbereitungsarbeiten für den #Wiederaufbau des Landes machen. pic.twitter.com/xOCdTzMoMJ — Ignazio Cassis (@ignaziocassis) October 20, 2022

Напомним, на прошлой неделе Федеральный совет Швейцарии объявил о присоединении к последним санкциям Европейского Союза против России в связи с псевдореферендумами на временно оккупированных территориях Украины.