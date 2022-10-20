Ексглава МЗС Литви: якщо РФ вже розповідає, що воює з НАТО, залишається взяти Україну до НАТО

Колишній міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс пожартував, що якщо Росія вже сама стверджує, що воює в Україні "проти всього НАТО", то зі вступом України до Альянсу немає проблеми.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Росія пояснює невдачі на фронті тим, що воює не з Україною, а з НАТО. Це означає, що Росія вже визнає Україну частиною Альянсу. Тож залишається, щоб НАТО змирився з цим", - написав Лінкявічюс у своєму Twitter.

Раніше він назвав рішення Путіна про часткову мобілізацію моментом вибору для російського суспільства, а також зазначав, що якщо у Владіміра Путіна шляху назад вже немає, у Росії як країни варіанти ще є.

Нагадаємо, Лінас Лінкявічюс очолював МЗС Литви протягом 8 років - до кінця 2020 року, коли його змінив на цій посаді Габріелюс Ландсбергіс. Він активно підтримував Україну під час Революції Гідності та після початку російської агресії в Криму та на Донбасі.

Також він запам’ятався рішучою позицією на підтримку протестів білоруського народу проти фальсифікації виборів та засудженням репресій режиму Лукашенка, і серед перших почав називати його "колишнім президентом".