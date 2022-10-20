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Экс-глава МИД Литвы: если РФ уже рассказывает, что воюет с НАТО, остается принять Украину в НАТО

"Европейская правда"Четверг, 20 октября 2022, 10:34

Бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс пошутил, что если Россия уже сама утверждает, что воюет в Украине "против всего НАТО", то со вступлением Украины в Альянс нет проблемы.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Россия объясняет неудачи на фронте тем, что воюет не с Украиной, а с НАТО. Это означает, что Россия уже признает Украину частью Альянса. Поэтому остается, чтобы НАТО смирился с этим", - написал Линкявичюс в своем Twitter.

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Ранее он назвал решение Путина о частичной мобилизации моментом выбора для российского общества, а также отмечал, что если у Владимира Путина пути назад уже нет, у России как страны варианты еще есть

Напомним, Линас Линкявичюс возглавлял МИД Литвы в течение 8 лет - до конца 2020 года, когда его сменил на этом посту Габриелюс Ландсбергис. Он активно поддерживал Украину во время Революции достоинства и после начала российской агрессии в Крыму и на Донбассе. 

Также он запомнился решительной позицией в поддержку протестов белорусского народа против фальсификации выборов и осуждением репрессий режима Лукашенко, и в числе первых начал называть его "бывшим президентом". 

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Темы: ЛитваМИДНАТО
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