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На Київщині і Кіровоградщині будуть знищувати вибухонебезпечні предмети: лунатимуть вибухи

Валентина РоманенкоЧетвер, 20 жовтня 2022, 10:51
На Київщині і Кіровоградщині будуть знищувати вибухонебезпечні предмети: лунатимуть вибухи
ФОТО ДСНС

На Київщині тривають планові роботи з розмінування територій: 20 жовтня в Броварському районі будуть знищувати вибухонебезпечні предмети. Подібні роботи будуть і на Кіровоградщині.

Джерело: КОВА

Деталі: Попереджається, що з 12:00 до 13:00 на території Броварського району пройдуть заходи зі знищення вибухонебезпечних предметів.

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Роботи можуть супроводжуватися звуками вибухів.

Дослівно: "Зберігайте спокій та дотримуйтеся правил безпеки!".

Оновлено: За повідомленням ОВА, також на Кіровоградщині, в Гайворонському спецкар'єрі з 12 до 13 проводитимуться вибухові роботи.

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Теми: Київська областьрозмінування
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