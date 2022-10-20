Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Київщині і Кіровоградщині будуть знищувати вибухонебезпечні предмети: лунатимуть вибухи

Валентина РоманенкоЧетвер, 20 жовтня 2022, 10:51
ФОТО ДСНС

На Київщині тривають планові роботи з розмінування територій: 20 жовтня в Броварському районі будуть знищувати вибухонебезпечні предмети. Подібні роботи будуть і на Кіровоградщині.

Джерело: КОВА

Деталі: Попереджається, що з 12:00 до 13:00 на території Броварського району пройдуть заходи зі знищення вибухонебезпечних предметів.

Роботи можуть супроводжуватися звуками вибухів.

Дослівно: "Зберігайте спокій та дотримуйтеся правил безпеки!".

Оновлено: За повідомленням ОВА, також на Кіровоградщині, в Гайворонському спецкар'єрі з 12 до 13 проводитимуться вибухові роботи.

Теми: Київська областьрозмінування
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

ISW: Ризик наступу з Білорусі невисокий

Тимчасове відключення світла по всій Україні може бути і у п’ятницю – Укренерго

НАБУ проводить обшуки в заступників двох міністрів – джерела

Україна просить про екстрадицію ексгенерала СБУ Наумова – BBC

У Конгресі США хочуть затвердити $50 млрд допомоги Україні, поки "трампісти" не здобули владу – NBC

У Білому домі підтвердили присутність іранських військових в окупованому Криму

Усі новини...
Київська область
Над Києвом ППО збила кілька російських ракет, небезпека зберігається
На Київщині працює ППО, по Вінниччині б'ють ракети, на Івано-Франківщині вибухи
На Київщині проходить розмінування, одночасно почалася тривога
Останні новини
05:25
ISW: Ризик наступу з Білорусі невисокий
04:38
ЄС не встановив обмежень цін на газ, але домовився далі шукати компроміс
04:00
ОК "Південь": ЗСУ підірвали два склади з російськими боєприпасами
03:05
Байден про плани республіканців скоротити допомогу Україні: Занепокоєний
02:21
Посадовці США: Україна має вікно можливостей протягом 1,5 місяця, аби відвоювати Херсон
01:40
Росія гатила з гранатомета по Сумщині, без жертв — ОВА
01:05
Кулеба: Перебоїв з підтримкою Британії після відставки Трасс не буде
00:31
Норвегія призупинила розгляд заявок росіян на отримання притулку
23:45
Тимчасове відключення світла по всій Україні може бути і у п’ятницю – Укренерго
23:40
Як зігрітися, коли в квартирі холодно: поради
Усі новини...