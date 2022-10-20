На Київщині і Кіровоградщині будуть знищувати вибухонебезпечні предмети: лунатимуть вибухи
Четвер, 20 жовтня 2022, 10:51
На Київщині тривають планові роботи з розмінування територій: 20 жовтня в Броварському районі будуть знищувати вибухонебезпечні предмети. Подібні роботи будуть і на Кіровоградщині.
Джерело: КОВА
Деталі: Попереджається, що з 12:00 до 13:00 на території Броварського району пройдуть заходи зі знищення вибухонебезпечних предметів.
Роботи можуть супроводжуватися звуками вибухів.
Дослівно: "Зберігайте спокій та дотримуйтеся правил безпеки!".
Оновлено: За повідомленням ОВА, також на Кіровоградщині, в Гайворонському спецкар'єрі з 12 до 13 проводитимуться вибухові роботи.