На Київщині і Кіровоградщині будуть знищувати вибухонебезпечні предмети: лунатимуть вибухи

На Київщині тривають планові роботи з розмінування територій: 20 жовтня в Броварському районі будуть знищувати вибухонебезпечні предмети. Подібні роботи будуть і на Кіровоградщині.

Джерело: КОВА

Деталі: Попереджається, що з 12:00 до 13:00 на території Броварського району пройдуть заходи зі знищення вибухонебезпечних предметів.

Роботи можуть супроводжуватися звуками вибухів.

Дослівно: "Зберігайте спокій та дотримуйтеся правил безпеки!".

Оновлено: За повідомленням ОВА, також на Кіровоградщині, в Гайворонському спецкар'єрі з 12 до 13 проводитимуться вибухові роботи.