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На Киевщине и Кировоградщине будут уничтожать взрывоопасные предметы: будут взрывы

Валентина РоманенкоЧетверг, 20 октября 2022, 10:51
На Киевщине и Кировоградщине будут уничтожать взрывоопасные предметы: будут взрывы
ФОТО ГСЧС

На Киевщине продолжаются плановые работы по разминированию территорий: 20 октября в Броварском районе будут уничтожать взрывоопасные предметы. Подобные работы будут и на Кировоградщине.

Источник: КОВА

Детали: Предупреждается, что с 12:00 до 13:00 на территории Броварского района пройдут мероприятия по уничтожению взрывоопасных предметов.

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Работы могут сопровождаться звуками взрывов.

Дословно: "Сохраняйте спокойствие и соблюдайте правила безопасности!".

Обновлено:  По сообщению ОВА, также на Кировоградщине, в Гайворонском спецкарьере с 12 до 13 будут проводиться взрывные работы.

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Темы: Киевская областьразминирование
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