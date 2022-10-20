На Киевщине и Кировоградщине будут уничтожать взрывоопасные предметы: будут взрывы
Четверг, 20 октября 2022, 10:51
На Киевщине продолжаются плановые работы по разминированию территорий: 20 октября в Броварском районе будут уничтожать взрывоопасные предметы. Подобные работы будут и на Кировоградщине.
Источник: КОВА
Детали: Предупреждается, что с 12:00 до 13:00 на территории Броварского района пройдут мероприятия по уничтожению взрывоопасных предметов.
Работы могут сопровождаться звуками взрывов.
Дословно: "Сохраняйте спокойствие и соблюдайте правила безопасности!".
Обновлено: По сообщению ОВА, также на Кировоградщине, в Гайворонском спецкарьере с 12 до 13 будут проводиться взрывные работы.