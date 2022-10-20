На Киевщине и Кировоградщине будут уничтожать взрывоопасные предметы: будут взрывы

На Киевщине продолжаются плановые работы по разминированию территорий: 20 октября в Броварском районе будут уничтожать взрывоопасные предметы. Подобные работы будут и на Кировоградщине.

Источник: КОВА

Детали: Предупреждается, что с 12:00 до 13:00 на территории Броварского района пройдут мероприятия по уничтожению взрывоопасных предметов.

Работы могут сопровождаться звуками взрывов.

Дословно: "Сохраняйте спокойствие и соблюдайте правила безопасности!".

Обновлено: По сообщению ОВА, также на Кировоградщине, в Гайворонском спецкарьере с 12 до 13 будут проводиться взрывные работы.