Авто рятувальників підірвалося на Харківщині, двоє загиблих

Автомобіль зі співробітниками Державної служби з надзвичайних ситуацій України підірвався на міні в Ізюмському районі Харківської області 19 жовтня, внаслідок цього дві людини загинули й четверо були поранені.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов і голова Луганської ОВА Сергій Гайдай

Пряма мова: "В області все ще дуже висока мінна небезпека. Вчора в Ізюмському районі на міні підірвався автомобіль зі співробітниками ДСНС. На жаль, 2 людей загинуло, ще 4 отримали поранення".

Деталі: Сергій Гайдай повідомив, що на Харківщині загинули сапери з Луганської області.

Пряма мова Гайдая: "Вчора по обіді група наших рятівників натрапила на протитанкову міну на службовій автівці в Харківській області. Внаслідок вибуху отримали поранення, несумісні з життям, моторист-сапер Єманов Олексій та сапер Троценко Сергій. Ще четверо ДСНСників отримали поранення і наразі перебувають в лікарні.

Хлопці займалися розмінуванням деокупованих населених пунктів Харківської області. Олексію було 27, Сергію – 28".

Деталі: Піротехнічні підрозділи ДСНС за останню добу знешкодили 657 вибухонебезпечних предметів на деокупованих територіях Харківщини.

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За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями госпіталізовано 78-річного мешканця Ізюмського району.

Загалом ворог минулої доби обстрілював населені пункти Харківського, Ізюмського, Чугуївського та Куп'янського районів.

Близько 16:00 у середу з артилерії був обстріляний Вовчанськ, зруйновано будівлю магазину. Також з артилерії росіяни обстрілювали райони населених пунктів: Гоптівка, Гряниківка, Колодязне, Красне, Огірцеве, Стрілеча, Берестове, Кислівка та Першотравневе.