Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Авто рятувальників підірвалося на Харківщині, двоє загиблих

Олена РощінаЧетвер, 20 жовтня 2022, 11:13
Загиблі Олексій Єманов і Сергій Троценко, фото Сергія Гайдая

Автомобіль зі співробітниками Державної служби з надзвичайних ситуацій України підірвався на міні в Ізюмському районі Харківської області 19 жовтня, внаслідок цього дві людини загинули й четверо були поранені.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов і голова Луганської ОВА Сергій Гайдай

Пряма мова: "В області все ще дуже висока мінна небезпека. Вчора в Ізюмському районі на міні підірвався автомобіль зі співробітниками ДСНС. На жаль, 2 людей загинуло, ще 4 отримали поранення".

Деталі: Сергій Гайдай повідомив, що на Харківщині загинули сапери з Луганської області. 

Пряма мова Гайдая: "Вчора по обіді група наших рятівників натрапила на протитанкову міну на службовій автівці в Харківській області. Внаслідок вибуху отримали поранення, несумісні з життям, моторист-сапер Єманов Олексій та сапер Троценко Сергій. Ще четверо ДСНСників отримали поранення і наразі перебувають в лікарні. 

Хлопці займалися розмінуванням деокупованих населених пунктів Харківської області. Олексію було 27, Сергію – 28".

Деталі: Піротехнічні підрозділи ДСНС за останню добу знешкодили 657 вибухонебезпечних предметів на деокупованих територіях Харківщини. 

ВІДЕО ДНЯ

За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями госпіталізовано 78-річного мешканця Ізюмського району.

Загалом ворог минулої доби обстрілював населені пункти Харківського, Ізюмського, Чугуївського та Куп'янського районів.

Близько 16:00 у середу з артилерії був обстріляний Вовчанськ, зруйновано будівлю магазину. Також з артилерії росіяни обстрілювали райони населених пунктів: Гоптівка, Гряниківка, Колодязне, Красне, Огірцеве, Стрілеча, Берестове, Кислівка та Першотравневе.

Теми: Харківська областьрозмінуванняДСНСвійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

ISW: Ризик наступу з Білорусі невисокий

Тимчасове відключення світла по всій Україні може бути і у п’ятницю – Укренерго

НАБУ проводить обшуки в заступників двох міністрів – джерела

Україна просить про екстрадицію ексгенерала СБУ Наумова – BBC

У Конгресі США хочуть затвердити $50 млрд допомоги Україні, поки "трампісти" не здобули владу – NBC

У Білому домі підтвердили присутність іранських військових в окупованому Криму

Усі новини...
Харківська область
32 населених пункти Харківщини все ще лишаються під окупацією – ОВА
"Батальон Монако": мажор з Харківщини заявив, що на "Майбаху" їздив за гуманітаркою
Знайшли 26 жертву розстрілу автоколони на Харківщині: хлопець пройшов 1,5 км і помер у посадці
Останні новини
05:25
ISW: Ризик наступу з Білорусі невисокий
04:38
ЄС не встановив обмежень цін на газ, але домовився далі шукати компроміс
04:00
ОК "Південь": ЗСУ підірвали два склади з російськими боєприпасами
03:05
Байден про плани республіканців скоротити допомогу Україні: Занепокоєний
02:21
Посадовці США: Україна має вікно можливостей протягом 1,5 місяця, аби відвоювати Херсон
01:40
Росія гатила з гранатомета по Сумщині, без жертв — ОВА
01:05
Кулеба: Перебоїв з підтримкою Британії після відставки Трасс не буде
00:31
Норвегія призупинила розгляд заявок росіян на отримання притулку
23:45
Тимчасове відключення світла по всій Україні може бути і у п’ятницю – Укренерго
23:40
Як зігрітися, коли в квартирі холодно: поради
Усі новини...