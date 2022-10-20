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Машина спасателей подорвалась на Харьковщине, двое погибших

Елена РощинаЧетверг, 20 октября 2022, 11:13
Машина спасателей подорвалась на Харьковщине, двое погибших
Погибшие Алексей Еманов и Сергей Троценко, фото Сергея Гайдая

Автомобиль с сотрудниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины подорвался на мине в Изюмском районе Харьковской области 19 октября, в результате этого два человека погибли и четверо были ранены.

Источник: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов и глава Луганской ОГА Сергей Гайдай

Прямая речь: "В области все еще очень высокая минная опасность. Вчера в Изюмском районе на мине подорвался автомобиль с сотрудниками ГСЧС. К сожалению, 2 человека погибли, еще 4 получили ранения".

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Детали: Сергей Гайдай сообщил, что на Харьковщине погибли саперы из Луганской области.

Прямая речь Гайдая: "Вчера после обеда группа наших спасателей наткнулась на противотанковую мину на служебной машине в Харьковской области. В результате взрыва получили ранения, несовместимые с жизнью, моторист-сапер Еманов Алексей и сапер Троценко Сергей. Еще четверо ГСЧСников получили ранения и сейчас находятся в больнице. 

Ребята занимались разминированием деоккупированных населенных пунктов Харьковской области. Алексею было 27, Сергею – 28".

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Детали: Пиротехнические подразделения ГСЧС за последние сутки обезвредили 657 взрывоопасных предметов на деоккупированных территориях Харьковской области. 

По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток с ранениями госпитализирован 78-летний житель Изюмского района.

В целом враг за прошедшие сутки обстреливал населенные пункты Харьковского, Изюмского, Чугуевского и Купянского районов.

Около 16:00 в среду из артиллерии был обстрелян Волчанск, разрушено здание магазина. Также из артиллерии россияне обстреливали районы населенных пунктов: Гоптовка, Гряниковка, Колодезное, Красное, Огурцово, Стрелечья, Берестовое, Кисловка и Первомайское.

Темы: Харьковская областьразминированиеГСЧСвойна
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