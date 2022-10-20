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Дніпропетровщина: чиновники намагалися продати 17 тонн борошна з гумдопомоги

Ірина БалачукЧетвер, 20 жовтня 2022, 12:02
Дніпропетровщина: чиновники намагалися продати 17 тонн борошна з гумдопомоги
Фото ДБР

Чиновники Дніпропетровської області намагалися продати 17 тонн борошна, отриманого як гуманітарну допомогу жителям місцевих громад.

Джерело: Державне бюро розслідувань у Telegram

Дослівно бюро: "ДБР блокувало продаж чиновниками гуманітарної допомоги жителям сіл Дніпропетровщини. Матеріали скеровано до ГУНП в Дніпропетровській області, аби притягти до відповідальності всіх, хто причетний до розпродажу гуманітарної допомоги".

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Деталі: Повідомляється, що на одну із залізничних станцій Дніпропетровщини прибуло майже 130 тонн борошна. Звідти його у вигляді гуманітарної допомоги почали розвозити місцевим територіальним громадам.

Але, за даними ДБР, деякі керівники цих територіальних громад вирішили не везти гуманітарку людям, а продати борошно через підставних осіб за цінами нижче ринкових.

Бюро зафіксувало, як 17 тонн борошна з вагонів завантажили у вантажні автомобілі і намагалися вивезти для подальшого продажу без жодних дозвільних документів.

Повідомляється, що ДБР завадило реалізувати цю схему. Невідкладні слідчі дії тривають.

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Теми: ДБРДніпропетровська областьгуманітаркакорупція
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