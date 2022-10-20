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Днепропетровщина: чиновники пытались продать 17 тонн муки из гумпомощи

Ирина БалачукЧетверг, 20 октября 2022, 12:02
Днепропетровщина: чиновники пытались продать 17 тонн муки из гумпомощи
Фото ГБР

Чиновники Днепропетровской области пытались продать 17 тонн муки, полученной в качестве гуманитарной помощи жителям местных общин.

Источник: Государственное бюро расследований в Telegram

Дословно бюро: "ГБР блокировало продажу чиновниками гуманитарной помощи жителям сел Днепропетровщины. Материалы направлены в ГУНП в Днепропетровской области, чтобы привлечь к ответственности всех, кто причастен к распродаже гуманитарной помощи".

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Детали: Сообщается, что на одну из железнодорожных станций Днепропетровщины прибыло почти 130 тонн муки. Оттуда ее в виде гуманитарной помощи начали развозить местным территориальным общинам.

Но, по данным ГБР, некоторые руководители этих территориальных общин решили не везти гуманитарку людям, а продать муку через подставных лиц по ценам ниже рыночных.

Бюро зафиксировало, как 17 тонн муки из вагонов загрузили в грузовые автомобили и пытались вывезти для дальнейшей продажи без всяких разрешительных документов.

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Сообщается, что ГБР помешало реализовать эту схему. Неотложные следственные действия продолжаются.
 

Темы: ГБРДнепропетровская областьгуманитаркакоррупция
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