Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Генсек НАТО: все вказує на те, що Іран постачає дрони Росії

"Європейська правда"Четвер, 20 жовтня 2022, 12:49

У Північноатлантичному альянсі не сумніваються, що Іран поставляє безпілотники Росії та стежать за подальшими діями Тегерана.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції у Брюсселі, пише "Європейська правда".

"Я ніколи не говорю про конкретні розвідувальні дані, але я можу сказати, що все вказує на те, що Іран постачає Росії дрони. Ми закликаємо всі країни, включно з Іраном, не підтримувати російську незаконну війну проти України", - сказав Столтенберг.

Він зазначив, що в НАТО уважно слідкують за діями Ірану на тлі повідомлень про наміри постачати Росії не тільки дрони, але і ракети.

"Це військова агресія. Це війна, яка є очевидним порушенням міжнародного права. І це напад на суверенну державу в Європі. Союзники і партнери НАТО надають безпрецедентну підтримку Україні. Минулого тижня кілька країн оголосили про надання систем ППО і страшні атаки дронів, які ми бачили нещодавно, тільки підкреслюють терміновість збільшення підтримки України", - додав генсек.

Нагадаємо, посли країн-членів Європейського Cоюзу в середу схвалили санкції проти Ірану за його постачання дронів Росії, які використовуються у війні проти України.

Теми: ІранРосіяНАТО
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

ISW: Ризик наступу з Білорусі невисокий

Тимчасове відключення світла по всій Україні може бути і у п’ятницю – Укренерго

НАБУ проводить обшуки в заступників двох міністрів – джерела

Україна просить про екстрадицію ексгенерала СБУ Наумова – BBC

У Конгресі США хочуть затвердити $50 млрд допомоги Україні, поки "трампісти" не здобули владу – NBC

У Білому домі підтвердили присутність іранських військових в окупованому Криму

Усі новини...
Іран
США в ООН заявили, що не мають сумніву з приводу іранських дронів в Україні і готують санкції
Канада оголосила нові санкції проти Ірану за жорстоке придушення протестів
США готові до санкцій проти Ірану за дрони-камікадзе
Останні новини
07:08
Зведення Генштабу: Росія перекинула 2 тисячі мобілізованих на Херсонщину
06:20
Суперяхта олігарха Мордашова покинула Гонконг
05:25
ISW: Ризик наступу з Білорусі невисокий
04:38
ЄС не встановив обмежень цін на газ, але домовився далі шукати компроміс
04:00
ОК "Південь": ЗСУ підірвали два склади з російськими боєприпасами
03:05
Байден про плани республіканців скоротити допомогу Україні: Занепокоєний
02:21
Посадовці США: Україна має вікно можливостей протягом 1,5 місяця, аби відвоювати Херсон
01:40
Росія гатила з гранатомета по Сумщині, без жертв — ОВА
01:05
Кулеба: Перебоїв з підтримкою Британії після відставки Трасс не буде
00:31
Норвегія призупинила розгляд заявок росіян на отримання притулку
Усі новини...