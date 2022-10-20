Генсек НАТО: все вказує на те, що Іран постачає дрони Росії

У Північноатлантичному альянсі не сумніваються, що Іран поставляє безпілотники Росії та стежать за подальшими діями Тегерана.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції у Брюсселі, пише "Європейська правда".

"Я ніколи не говорю про конкретні розвідувальні дані, але я можу сказати, що все вказує на те, що Іран постачає Росії дрони. Ми закликаємо всі країни, включно з Іраном, не підтримувати російську незаконну війну проти України", - сказав Столтенберг.

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Він зазначив, що в НАТО уважно слідкують за діями Ірану на тлі повідомлень про наміри постачати Росії не тільки дрони, але і ракети.

"Це військова агресія. Це війна, яка є очевидним порушенням міжнародного права. І це напад на суверенну державу в Європі. Союзники і партнери НАТО надають безпрецедентну підтримку Україні. Минулого тижня кілька країн оголосили про надання систем ППО і страшні атаки дронів, які ми бачили нещодавно, тільки підкреслюють терміновість збільшення підтримки України", - додав генсек.

Нагадаємо, посли країн-членів Європейського Cоюзу в середу схвалили санкції проти Ірану за його постачання дронів Росії, які використовуються у війні проти України.