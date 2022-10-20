Генсек НАТО: все указывает на то, что Иран поставляет дроны России

В Североатлантическом альянсе не сомневаются, что Иран поставляет беспилотники России, и следят за дальнейшими действиями Тегерана.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе, пишет "Европейская правда".

"Я никогда не говорю о конкретных разведывательных данных, но я могу сказать, что все указывает на то, что Иран поставляет России дроны. Мы призываем все страны, включая Иран, не поддерживать российскую незаконную войну против Украины", - сказал Столтенберг.

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Он отметил, что в НАТО внимательно следят за действиями Ирана на фоне сообщений о намерениях поставлять России не только дроны, но и ракеты.

"Это военная агрессия. Это война, которая является очевидным нарушением международного права. И это нападение на суверенное государство в Европе. Союзники и партнеры НАТО оказывают беспрецедентную поддержку Украине. На прошлой неделе несколько стран объявили о предоставлении систем ПВО и страшные атаки дронов, которые мы видели недавно, только подчеркивают срочность увеличения поддержки Украины", - добавил генсек.

Напомним, послы стран-членов Европейского Союза в среду одобрили санкции против Ирана за его поставки дронов России, которые используются в войне против Украины.