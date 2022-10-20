На Херсонщині йдуть активні бої, росіяни обстрілюють деокуповані села – ОВА

У Херсонській області тривають активні бойові дії, окупанти знову обстріляли Бериславський район, є загиблі й поранені серед мирного населення.

Джерело: зведені дані голів ОВА щодо ситуації в регіонах станом на ранок 20 жовтня

Деталі: Обстрілів з боку російських загарбників знову зазнали території Миколаївьскої, Запорізької, Дніпропетровської, Харківської, Луганської й Донецької, а також Чернігівської областей.

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Херсонщина: тривають активні бойові дії. Окупанти знову обстріляли Бериславський район. Зафіксовані значні руйнування цивільної інфраструктури. Серед цивільного населення є загиблі і поранені.

За інформацією ОК "Південь", противник веде оборону та намагається утримати зайняті рубежі. Продовжує завдавати вогневого ураження українським позиціям вздовж лінії бойового зіткнення із застосуванням авіації, РСЗВ, ствольної артилерії, мінометів.

Двічі ворог обстріляв з РСЗВ "Град" і "Ураган" нещодавно звільнені Петропавлівку і Трифонівку. Без втрат.

ВІДЕО ДНЯ

Російська авіація завдала 3 удари в район Давидового Броду.

Українська авіація відпрацювала 15 ударів по опорних пунктах та місцях зосередження сил та засобів противника.

За інформацією командування Повітряних сил, у Бериславському районі ЗСУ знищили ударний гелікоптер окупантів Ка-52.

Миколаївщина: Вночі ворог атакував Миколаївщину ударними БпЛА "Shahed-136", 9 дронів було збито, проте 4 дрони поцілили в один із навчальних закладів міста Миколаїв, а ще один безпілотник впав на закриту приватну територію.

Внаслідок цього на відкритих територіях виникли дві пожежі, які були оперативно ліквідовані. Без жертв та постраждалих. Інформація щодо пошкоджень уточнюється.

Вночі ворог завдавав ударів з міномету в напрямку Очаківського порту, його акваторії та по рекомендованих морських шляхах.

Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється.

У середу вдень та ввечері були обстріли Широківської громади, внаслідок чого один будинок зруйновано та ще один пошкоджено. Постраждалих немає.

Запорізька область: у четвер зранку росіяни завдали ракетного удару по території дитячої спеціалізованої школи в смт. Комишуваха. Інформація щодо руйнувань та жертв уточнюється.

Дніпропетровська область: російські окупаційні війська ударили по Криворізькому району. Поцілили по промисловому підприємству та енергетичному об’єкту. Сильні руйнування. На місці влучань працюють усі служби. Попередньо, люди не постраждали.

Харківщина: минулої доби ворог обстрілював населені пункти Харківського, Ізюмського, Чугуївського та Куп'янського районів.

19 жовтня з артилерії був обстріляний Вовчанськ, зруйновано будівлю магазину. Також з артилерії росіяни обстрілювали райони населених пунктів: Гоптівка, Гряниківка, Колодязне, Красне, Огірцеве, Стрілеча, Берестове, Кислівка та Першотравневе.

Протягом доби з пораненнями госпіталізовано 78-річного мешканця Ізюмського району. Також загинули двоє й отримали поранення четверо рятувальників.

Луганщина: минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаку окупантів поблизу Білогорівки.

Авіація Сил оборони завдала 10 ударів. Підтверджено ураження 6 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 4 позицій зенітних ракетних комплексів ворога. Підрозділи протиповітряної оборони збили 6 крилатих ракет, гелікоптер Ка-52 та 16 БпЛА, з яких 14 – це "Shahed-136" іранського виробництва.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, 6 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 1 склад боєприпасів, станцію РЕБ та 6 інших важливих об’єктів, включаючи міст та понтонну переправу противника.

За добу росіяни із різних видів озброєння обстріляли територію поблизу населених пунктів Ковалівка, Новоєгорівка, Новолюбівка, Греківка, Надія. Позиції захисників Луганщини ворог 22 рази обстріляв з артилерії та мінометів, а також наніс 4 авіаудари.

Донеччина: вночі – обстріли по лінії фронту. На ранок було відносно тихо.

У деокупованих населених пунктах Святогірської та Лиманської громад видають гуманітарну допомогу, пенсії, матеріальні виплати.

Продовжуються роботи з відновлення електрики та водопостачання у селища Хрестище, Маяки Святогірської громади.

За минулу добу на Донеччині одна людина загинула, 5 поранено.

Чернігівщина: за минулу добу – 5 обстрілів із мінометів, скидання боєприпасів із БПЛА на Чернігівський та Новгород-Сіверський райони. З них один – вночі, біля села Миколаївка Семенівської громади Новгород-Сіверського району, із мінометів. Без втрат та руйнувань

Сили ППО в середу збили 3 ракети, одну з яких – над Черніговом (4 постраждалих, із них двоє – у важкому стані).