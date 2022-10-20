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На Херсонщине идут активные бои, россияне обстреливают деоккупированные села – ОВА

Елена РощинаЧетверг, 20 октября 2022, 12:55
Бои за Украину, иллюстративное фото Генштаба ВСУ

В Херсонской области продолжаются активные боевые действия, оккупанты снова обстреляли Бериславский район, есть погибшие и раненые среди мирного населения. 

Источник: сводные данные глав ОВА о ситуации в регионах по состоянию на утро 20 октября 

Детали: Обстрелам со стороны российских захватчиков снова подверглись территории Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Луганской и Донецкой, а также Черниговской областей.

Херсонщина: продолжаются активные боевые действия. Оккупанты снова обстреляли Бериславский район. Зафиксированы значительные разрушения гражданской инфраструктуры. Среди гражданского населения есть погибшие и раненые.

По информации ОК "Юг", противник ведет оборону и пытается удержать занятые рубежи. Продолжает наносить огневое поражение украинским позициям вдоль линии боевого соприкосновения с применением авиации, РСЗО, ствольной артиллерии, минометов.

Дважды враг обстрелял из РСЗО "Град" и "Ураган" недавно освобожденные Петропавловку и Трифоновку. Без потерь. 

Российская авиация нанесла 3 удара в район Давыдова Брода.

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Украинская авиация отработала 15 ударов по опорным пунктам и местам сосредоточения сил и средств противника.

По информации командования Воздушных сил, в Бериславском районе ВСУ уничтожили ударный вертолет оккупантов Ка-52.

Николаевская область: Ночью враг атаковал Николаевскую область ударными БПЛА "Shahed-136", 9 дронов были сбиты, однако 4 дрона попали в одно из учебных заведений города Николаев, а еще один беспилотник упал на закрытую частную территорию. 

В результате на открытых территориях возникли два пожара, которые были оперативно ликвидированы. Без жертв и пострадавших. Информация о повреждениях уточняется.

Ночью враг наносил удары из миномета в направлении Очаковского порта, его акватории и по рекомендованным морским путям.

Продолжаются обстрелы территории и прилегающих населенных пунктов Березнеговатской общины. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

В среду днем и вечером были обстрелы Широковской общины, в результате чего один дом разрушен и еще один поврежден. Пострадавших нет.

Запорожская область: в четверг утром россияне нанесли ракетный удар по территории детской специализированной школы в пгт. Камышеваха. Информация о разрушениях и жертвах уточняется.

Днепропетровская область: российские оккупационные войска ударили по Криворожскому району. Попали по промышленному предприятию и энергетическому объекту. Сильные разрушения. На месте попаданий работают все службы. Предварительно, люди не пострадали.

Харьковская область: за прошедшие сутки враг обстреливал населенные пункты Харьковского, Изюмского, Чугуевского и Купянского районов.

19 октября из артиллерии был обстрелян Волчанск, разрушено здание магазина. Также из артиллерии россияне обстреливали районы населенных пунктов: Гоптовка, Гряниковка, Колодезное, Красное, Огурцово, Стрелечья, Берестовое, Кисловка и Первомайское.

В течение суток с ранениями госпитализирован 78-летний житель Изюмского района. Также погибли двое и получили ранения четверо спасателей. 

Луганская область: за прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаку оккупантов вблизи Белогоровки.

Авиация Сил обороны нанесла 10 ударов. Подтверждено поражение 6 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 4 позиций зенитных ракетных комплексов врага. Подразделения противовоздушной обороны сбили 6 крылатых ракет, вертолет Ка-52 и 16 БПЛА, из которых 14 – это "Shahed-136" иранского производства.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 1 склад боеприпасов, станцию РЭБ и 6 других важных объектов, включая мост и понтонную переправу противника.

За сутки россияне из различных видов вооружения обстреляли территорию вблизи населенных пунктов Ковалевка, Новоегоровка, Новолюбовка, Грековка, Надия. Позиции защитников Луганщины враг 22 раза обстрелял из артиллерии и минометов, а также нанес 4 авиаудара.

Донецкая область: ночью – обстрелы по линии фронта. На утро было относительно тихо.

В деоккупированных населенных пунктах Святогорской и Лиманской общин выдают гуманитарную помощь, пенсии, материальные выплаты. 

Продолжаются работы по восстановлению электричества и водоснабжения в поселки Крестище, Маяки Святогорской общины.

За минувшие сутки в Донецкой области один человек погиб, 5 ранены. 

Черниговская область: за минувшие сутки – 5 обстрелов из минометов, сброс боеприпасов с БПЛА на Черниговский и Новгород-Северский районы. Из них один – ночью, около села Николаевка Семеновской громады Новгород-Северского района, из минометов. Без потерь и разрушений

Силы ПВО в среду сбили 3 ракеты, одну из которых – над Черниговом (4 пострадавших, из них двое – в тяжелом состоянии).

Темы: войнаХерсонская областьНиколаевская областьДонбасс
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