32 населених пункти Харківщини все ще лишаються під окупацією – ОВА
Четвер, 20 жовтня 2022, 13:19
Трохи менше 2% Харківської області залишаються окупованими росіянами.
Джерело: голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов на брифінгу 20 жовтня, передає "Радіо Свобода"
Пряма мова: "На сьогоднішній час у нас деокуповано 544 населені пункти. І залишається під тимчасовою окупацією 32, це складає трохи менше 2%".
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Деталі: За його словами, на деокупованих територіях триває розмінування. Раніше голова області повідомив, що через підрив на міні напередодні загинули двоє рятувальників.
Нагадаємо: У вересні Синєгубов повідомляв, що під окупацією лишаються близько 6% території області.