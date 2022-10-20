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32 населених пункти Харківщини все ще лишаються під окупацією – ОВА

Євген КізіловЧетвер, 20 жовтня 2022, 13:19
Getty Images

Трохи менше 2% Харківської області залишаються окупованими росіянами.

Джерело: голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов на брифінгу 20 жовтня, передає "Радіо Свобода"

Пряма мова: "На сьогоднішній час у нас деокуповано 544 населені пункти. І залишається під тимчасовою окупацією 32, це складає трохи менше 2%".

Деталі: За його словами, на деокупованих територіях триває розмінування. Раніше голова області повідомив, що через підрив на міні напередодні загинули двоє рятувальників.

Нагадаємо: У вересні Синєгубов повідомляв, що під окупацією лишаються близько 6% території області.

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Теми: окупаціяХарківська областьвійна
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