32 населенных пункта Харьковщины все еще остаются под оккупацией – ОВА

Чуть менее 2% Харьковской области остаются оккупированными россиянами.

Источник: председатель областной военной администрации Олег Синегубов на брифинге 20 октября, передает "Радио Свобода"

Прямая речь: "На данное время у нас деоккупировано 544 населенных пункта. И остается под временной оккупацией 32, это составляет чуть менее 2%".

Детали: По его словам, на деоккупированных территориях продолжается разминирование. Ранее глава области сообщил, что из-за подрыва на мине накануне погибли двое спасателей.

Напомним: В сентябре Синегубов сообщал, что под оккупацией остаются около 6% территории области.