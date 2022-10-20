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Після успіхів ЗСУ на Херсонщині російська армія переміщує техніку на лівий берег Дніпра – ЗМІ 

Альона Мазуренко Четвер, 20 жовтня 2022, 13:12
Після успіхів ЗСУ на Херсонщині російська армія переміщує техніку на лівий берег Дніпра – ЗМІ 

Російські окупанти переміщують військову техніку та особовий склад з правого на лівий берег Дніпра на Херсонщині на тлі нещодавніх стрімких успіхів ЗСУ з деокупації області.

Джерело: "Схеми" та російська служба "Радіо Свобода"

Дослівно: "Окупанти переміщують військову техніку та особовий склад з правого на лівий берег Дніпра на Херсонщині на тлі нещодавніх стрімких успіхів ЗСУ з деокупації частини регіону та подальших планів звільнення області, включно з оголошеними намірами звільнити місто Херсон".

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Деталі: Повідомляється, що з початку жовтня вантажний пором здійснив вже низку таких рейсів, переправляючи військових та військову техніку через Дніпро з району селища Козацьке до Нової Каховки.

Про це свідчать супутникові знімки, а також відео, які публікують самі окупанти.

Зокрема, журналісти знайшли у соцмережах профіль військового на ім’я Макар Теплінський, вихідця з Луганщини, який воює на боці Росії.

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З початку жовтня військовий фіксував на фото і відео та публікував переміщення військовослужбовців РФ та військової техніки з правого на лівий берег Дніпра – на окуповану російською армією територію України в районі міста Нова Каховка Херсонської області.

Судячи з супутникових фото Planet Labs, російські військові на початку жовтня призупинили відправку обладнання до "небезпечного" правого берега в районі селища Козацьке: відтоді пором виходить туди порожнім, але повертається до Нової Каховки повністю з повним завантаженням.

10 жовтня військовий опублікував фотографію, зроблену на поромі з військовими вантажівками у своєму профілі в соціальній мережі Vkontakte.

Згодом він опублікував і відео, на якому зняв, як пливе на цьому поромі разом з військовою технікою. "Ми пливемо!".

Журналісти ідентифікувати локацію. Виявилося, що відео було знято біля правого берега Дніпра в районі селища Козацьке. У цей час, пором з військовою технікою рухався по каналу через острів Козацький у напрямку Нової Каховки.

 

На супутникових знімках за 8 жовтня пором знову йде у бік Козацького порожнім. Один з таких "евакуаційних" рейсів, ймовірно, був знятий на відео Теплінського, яке він опублікував через декілька днів.

Згодом Теплінський публікував знімки із Нової Каховки з іншими окупантами.

Використовуючи сервіс розпізнавання облич, журналісти визначили ще трьох окупантів: "Це житель Краснодарського краю Рубік Мкртичев та ще два вихідці з окупованого Криму Дмитро Чумак та Ігор Колмаков".

Теми: Херсонська областьокупаціяДніпроЗбройні сили
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