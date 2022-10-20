Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

После успехов ВСУ на Херсонщине российская армия перемещает технику на левый берег Днепра – СМИ 

Алена МазуренкоЧетверг, 20 октября 2022, 13:12
После успехов ВСУ на Херсонщине российская армия перемещает технику на левый берег Днепра – СМИ 

Российские оккупанты перемещают военную технику и личный состав с правого на левый берег Днепра на Херсонщине на фоне недавних стремительных успехов ВСУ по деоккупации области.

Источник: "Схемы" и российская служба "Радио Свобода"

Дословно: "Оккупанты перемещают военную технику и личный состав с правого на левый берег Днепра на Херсонщине на фоне недавних стремительных успехов ВСУ по деоккупации части региона и дальнейших планов освобождения области, включая объявленные намерения освободить город Херсон".

Реклама:

Детали: Сообщается, что с начала октября грузовой паром совершил уже ряд таких рейсов, переправляя военных и военную технику через Днепр из района поселка Казацкое в Новую Каховку.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, а также видео, которые публикуют сами оккупанты.

В частности, журналисты нашли в соцсетях профиль военного по имени Макар Теплинский, выходца из Луганщины, который воюет на стороне России.

ВИДЕО ДНЯ
 

С начала октября военный фиксировал на фото и видео и публиковал перемещение военнослужащих РФ и военной техники с правого на левый берег Днепра - на оккупированную российской армией территорию Украины в районе города Новая Каховка Херсонской области.

Судя по спутниковым фото Planet Labs, российские военные в начале октября приостановили отправку оборудования на "опасный" правый берег в районе поселка Казацкое: с тех пор паром выходит туда пустым, но возвращается в Новую Каховку полностью с полной загрузкой.

10 октября военный опубликовал фотографию, сделанную на пароме с военными грузовиками в своем профиле в социальной сети Vkontakte.

Позже он опубликовал и видео, на котором снял, как плывет на этом пароме вместе с военной техникой.

Журналисты идентифицировали локацию. Оказалось, что видео было снято возле правого берега Днепра в районе поселка Казацкое. В это время, паром с военной техникой двигался по каналу через остров Казацкий в направлении Новой Каховки.

 

На спутниковых снимках за 8 октября паром снова идет в сторону Казацкого пустым. Один из таких "эвакуационных" рейсов, вероятно, был снят на видео Теплинского, которое он опубликовал через несколько дней.

Позже Теплинский публиковал снимки из Новой Каховки с другими оккупантами.

Используя сервис распознавания лиц, журналисты определили еще трех оккупантов: "Это житель Краснодарского края Рубик Мкртичев и еще два выходца из оккупированного Крыма Дмитрий Чумак и Игорь Колмаков".

Темы: Херсонская областьоккупацияДнепрВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

Все новости...
Херсонская область
В Херсонской области россияне разрушили детсад
На Херсонщине из-за вражеского обстрела пострадал 75-летний мужчина
На Херсонщине погиб тракторист: подорвался на российской мине
Последние новости
17:08
В Черкасской области девушка хотела сдать экзамен по ПДД вместо сестры-близняшки
17:07
Для Ирландии 2023 год стал самым теплым в истории наблюдений
17:00
В 2023 году через Прозорро.Продажи бюджеты разных уровней заработали более 14 миллиардов
16:56
Россияне ударили по селу в Запорожской области, двое погибших - ОВА
16:41
"Вдохновились" российским сериалом: в Киеве задержали юношей, которые избили 16-летнего парня
16:40
фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить
16:36
Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник
16:29
Польские перевозчики на КПП "Дорогуск-Ягодин" начали пропускать больше машин в Украину
16:14
Германия заблокировала российские активы на более чем 4 миллиарда евро
16:02
Политика года, надежда года, победа года. Итоги 2023 г. в УП. ЧАТ
Все новости...
Реклама: