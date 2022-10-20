После успехов ВСУ на Херсонщине российская армия перемещает технику на левый берег Днепра – СМИ 

Российские оккупанты перемещают военную технику и личный состав с правого на левый берег Днепра на Херсонщине на фоне недавних стремительных успехов ВСУ по деоккупации области.

Источник: "Схемы" и российская служба "Радио Свобода"

Дословно: "Оккупанты перемещают военную технику и личный состав с правого на левый берег Днепра на Херсонщине на фоне недавних стремительных успехов ВСУ по деоккупации части региона и дальнейших планов освобождения области, включая объявленные намерения освободить город Херсон".

Детали: Сообщается, что с начала октября грузовой паром совершил уже ряд таких рейсов, переправляя военных и военную технику через Днепр из района поселка Казацкое в Новую Каховку.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, а также видео, которые публикуют сами оккупанты.

В частности, журналисты нашли в соцсетях профиль военного по имени Макар Теплинский, выходца из Луганщины, который воюет на стороне России.

С начала октября военный фиксировал на фото и видео и публиковал перемещение военнослужащих РФ и военной техники с правого на левый берег Днепра - на оккупированную российской армией территорию Украины в районе города Новая Каховка Херсонской области.

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Судя по спутниковым фото Planet Labs, российские военные в начале октября приостановили отправку оборудования на "опасный" правый берег в районе поселка Казацкое: с тех пор паром выходит туда пустым, но возвращается в Новую Каховку полностью с полной загрузкой.

10 октября военный опубликовал фотографию, сделанную на пароме с военными грузовиками в своем профиле в социальной сети Vkontakte.

Позже он опубликовал и видео, на котором снял, как плывет на этом пароме вместе с военной техникой.

Журналисты идентифицировали локацию. Оказалось, что видео было снято возле правого берега Днепра в районе поселка Казацкое. В это время, паром с военной техникой двигался по каналу через остров Казацкий в направлении Новой Каховки.

На спутниковых снимках за 8 октября паром снова идет в сторону Казацкого пустым. Один из таких "эвакуационных" рейсов, вероятно, был снят на видео Теплинского, которое он опубликовал через несколько дней.

Позже Теплинский публиковал снимки из Новой Каховки с другими оккупантами.

Используя сервис распознавания лиц, журналисты определили еще трех оккупантов: "Это житель Краснодарского края Рубик Мкртичев и еще два выходца из оккупированного Крыма Дмитрий Чумак и Игорь Колмаков".