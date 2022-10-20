Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

После успехов ВСУ на Херсонщине российская армия перемещает технику на левый берег Днепра – СМИ 

Алена МазуренкоЧетверг, 20 октября 2022, 13:12

Российские оккупанты перемещают военную технику и личный состав с правого на левый берег Днепра на Херсонщине на фоне недавних стремительных успехов ВСУ по деоккупации области.

Источник: "Схемы" и российская служба "Радио Свобода"

Дословно: "Оккупанты перемещают военную технику и личный состав с правого на левый берег Днепра на Херсонщине на фоне недавних стремительных успехов ВСУ по деоккупации части региона и дальнейших планов освобождения области, включая объявленные намерения освободить город Херсон".

Детали: Сообщается, что с начала октября грузовой паром совершил уже ряд таких рейсов, переправляя военных и военную технику через Днепр из района поселка Казацкое в Новую Каховку.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, а также видео, которые публикуют сами оккупанты.

В частности, журналисты нашли в соцсетях профиль военного по имени Макар Теплинский, выходца из Луганщины, который воюет на стороне России.

 

С начала октября военный фиксировал на фото и видео и публиковал перемещение военнослужащих РФ и военной техники с правого на левый берег Днепра - на оккупированную российской армией территорию Украины в районе города Новая Каховка Херсонской области.

ВИДЕО ДНЯ

Судя по спутниковым фото Planet Labs, российские военные в начале октября приостановили отправку оборудования на "опасный" правый берег в районе поселка Казацкое: с тех пор паром выходит туда пустым, но возвращается в Новую Каховку полностью с полной загрузкой.

10 октября военный опубликовал фотографию, сделанную на пароме с военными грузовиками в своем профиле в социальной сети Vkontakte.

Позже он опубликовал и видео, на котором снял, как плывет на этом пароме вместе с военной техникой.

Журналисты идентифицировали локацию. Оказалось, что видео было снято возле правого берега Днепра в районе поселка Казацкое. В это время, паром с военной техникой двигался по каналу через остров Казацкий в направлении Новой Каховки.

 

На спутниковых снимках за 8 октября паром снова идет в сторону Казацкого пустым. Один из таких "эвакуационных" рейсов, вероятно, был снят на видео Теплинского, которое он опубликовал через несколько дней.

Позже Теплинский публиковал снимки из Новой Каховки с другими оккупантами.

Используя сервис распознавания лиц, журналисты определили еще трех оккупантов: "Это житель Краснодарского края Рубик Мкртичев и еще два выходца из оккупированного Крыма Дмитрий Чумак и Игорь Колмаков".

Темы: Херсонская областьоккупацияДнепрВооруженные силы
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

ISW: Риск наступления из Беларуси невысок

Временное отключение света по всей Украине может быть и в пятницу – Укрэнерго

НАБУ проводит обыски у заместителей двух министров – источники

Украина просит об экстрадиции экс-генерала СБУ Наумова – BBC

В Конгрессе США хотят утвердить $50 млрд помощи Украине, пока "трамписты" не получили власть - NBC

В Белом доме подтвердили присутствие иранских военных в оккупированном Крыму

Все новости...
Херсонская область
Россия может забрать с правого берега Херсонщины опытных военных, а оставить мобилизованных – Генштаб
"Эвакуация". Депортация с Херсонщины
На Херсонщине идут активные бои, россияне обстреливают деоккупированные села – ОВА
Последние новости
08:26
Джонсон возвращается из отпуска, чтобы бороться за пост премьера Британии
08:11
Россияне нанесли серию ударов по Харькову
08:00
Маск спросил у Медведева, как дела в Бахмуте
07:59
В Берлине дадут возможность учиться в школе одновременно на немецком и украинском языках
07:08
Сводка Генштаба: Россия перебросила 2 тысячи мобилизованных на Херсонщину
06:20
Суперяхта олигарха Мордашова покинула Гонконг
05:25
ISW: Риск наступления из Беларуси невысок
04:38
ЕС не установил ограничений цен на газ, но договорился дальше искать компромисс
04:00
ОК "Юг": ВСУ взорвали два склада с российскими боеприпасами
03:05
Байден о планах республиканцев сократить помощь Украине: Обеспокоен
Все новости...