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ЄС остаточно затвердив санкції проти Ірану за постачання "Шахедів" Росії

"Європейська правда"Четвер, 20 жовтня 2022, 14:00
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Рада ЄС у четвер затвердила за письмовою процедурою санкції щодо Ірану за постачання безпілотників Росії для ударів по Україні. 

Про це повідомило у Twitter головування Чехії у Раді ЄС, пише "Європейська правда".

"Санкції щодо Ірану в рекордно короткі терміни! Після триденних переговорів посли ЄС домовилися про заходи проти організацій, які постачають іранські безпілотники, що завдали ударів по Україні. Письмову процедуру завершено, санкції набувають чинності сьогодні вдень після публікації в "Офіційному журналі", - йдеться у повідомленні.

Відзначається, що країни ЄС вирішили заморозити активи 3 фізичних осіб та 1 організації, відповідальних за поставки безпілотниківю ЄС також готовий поширити санкції на ще 4 іранські організації, які вже фігурували в попередньому списку санкцій.

За даними ЗМІ, під санкції потрапила Shahed Aviation Industries - компанія, відповідальна за проєктування та розробку іранського БПЛА "Шахед". 

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У список також увійшли начальник штабу Збройних сил Ірану генерал-майор Мохаммад Хоссейн Багері, командувач Аерокосмічного корпусу гвардії ісламської революції Саєд Агаджані та Ходжатола Гореїші, який відповідає за логістику в іранському міністерстві оборони.

Нагадаємо, офіційний Тегеран продовжує наполягати, що не передавав Росії зброї, у тому числі дронів-камікадзе, які останнім часом масово застосовуються РФ проти України.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна готова передати "мішок доказів" країнам ЄС, які мають сумніви щодо застосування Росією іранських дронів.

Теми: ІрансанкціїРосіявійна
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