ЕС окончательно утвердил санкции против Ирана за поставки "Шахедов" России

Совет ЕС в четверг утвердил по письменной процедуре санкции в отношении Ирана за поставки беспилотников России для ударов по Украине.

Об этом сообщило в Twitter председательство Чехии в Совете ЕС, пишет "Европейская правда".

"Санкции в отношении Ирана в рекордно короткие сроки! После трехдневных переговоров послы ЕС договорились о мерах против организаций, которые поставляют иранские беспилотники, которые нанесли удары по Украине. Письменная процедура завершена, санкции вступают в силу сегодня днем после публикации в "Официальном журнале", - говорится в сообщении.

#COREPERII | ✅ #Iran #sanctions in record time! After 3 days of talks, EU ambassadors agreed on measures against entities supplying Iranian drones that hit #Ukraine. Written procedure is over, sanctions come into force this afternoon on publication in the Off. Journal. #EU2022CZ pic.twitter.com/Fjqaqz7mfj October 20, 2022

Отмечается, что страны ЕС решили заморозить активы 3 физических лиц и 1 организации, ответственных за поставки беспилотников ЕС также готов распространить санкции на еще 4 иранские организации, которые уже фигурировали в предыдущем санкционном списке.

По данным СМИ, под санкции попала Shahed Aviation Industries - компания, ответственная за проектирование и разработку иранского БПЛА "Шахед".

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В список также вошли начальник штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Хоссейн Багери, командующий Аэрокосмического корпуса гвардии исламской революции Саед Агаджани и Ходжатола Гореиши, который отвечает за логистику в иранском министерстве обороны.

Напомним, официальный Тегеран продолжает настаивать, что не передавал России оружие, в том числе дроны-камикадзе, которые в последнее время массово применяются РФ против Украины.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова передать "мешок доказательств" странам ЕС, у которых есть сомнения относительно применения Россией иранских дронов.