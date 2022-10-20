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Близько 300 ударів завдала РФ по енергосистемі України з 10 жовтня

Валентина РоманенкоЧетвер, 20 жовтня 2022, 14:01
Герман Галущенко. фото з Вікіпедії

З 10 жовтня Росія завдала близько 300 ударів по енергосистемі України.

Джерело: міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі національного телемарафону 20 жовтня

Пряма мова: "З минулого понеділка і по сьогодні ми маємо вже сумарно під 300 ударів по енергосистемі: ракетами, артилерією і дронами. Безумовно, йде підготовка - що робити у разі драматичних пошкоджень в енергосистемі, які потребуватимуть набагато більше часу для відновлення, ніж ми робимо зараз.

В такому випадку – це цілий механізм, в якому будуть задіяні майже всі державні органи, всі військові адміністрації на місцях, і це буде скомуніковано громадянам, щоб вони чітко знали, що їм робити в тій чи іншій ситуації.

Умовно: де буде можливість отримати електроенергію, тепло, зарядити телефон, отимати зв'язок і так далі.

Деталі: Міністр вкотре наголосив на критичній важливості економити електроенергію. За його словами, в перші дны масованих обстрілів українці змогли знизити споживання на 10%. Водночас, за словами Галущенка, цей відсоток важливо збільшити хоча б до 20% економії.

У випадку, якщо не вдасться досягти бажаних результатів, влада буде змушена використовувати віялові відключення світла.

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Теми: енергетикавійна
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