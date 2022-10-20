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Около 300 ударов нанесла РФ по энергосистеме Украины с 10 октября

Валентина РоманенкоЧетверг, 20 октября 2022, 14:01
Около 300 ударов нанесла РФ по энергосистеме Украины с 10 октября
Герман Галущенко. фото из Википедии

С 10 октября Россия нанесла около 300 ударов по энергосистеме Украины.

Источник: министр энергетики Герман Галущенко в эфире национального телемарафона 20 октября

Прямая речь: "С прошлого понедельника и по сегодня мы имеем уже суммарно под 300 ударов по энергосистеме: ракетами, артиллерией и дронами. Безусловно, идет подготовка - что делать в случае драматических повреждений в энергосистеме, которые потребуют гораздо больше времени для восстановления, чем мы делаем сейчас.

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В таком случае - это целый механизм, в котором будут задействованы почти все государственные органы, все военные администрации на местах, и это будет скомуницировано гражданам, чтобы они четко знали, что им делать в той или иной ситуации.

Условно: где будет возможность получить электроэнергию, тепло, зарядить телефон, отключить связь и так далее".

Детали: Министр в очередной раз подчеркнул критическую важность экономить электроэнергию. По его словам, в первые дни массированных обстрелов украинцы смогли снизить потребление на 10%. В то же время, по словам Галущенко, этот процент важно увеличить хотя бы до 20% экономии.

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В случае, если не удастся достичь желаемых результатов, власть будет вынуждена использовать веерные отключения света.

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Темы: энергетикавойна
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