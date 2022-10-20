Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Швеції вкрали 100 камер контролю швидкості, такі ж виявили на російських безпілотниках

"Європейська правда"Четвер, 20 жовтня 2022, 14:49

У Швеції останні кілька місяців на трасах невідомі крадуть камери контролю швидкості, і камери такого ж типу використовувалися росіянами у безпілотниках у війні в Україні.

Про це пише шведське видання Aftonbladet, повідомляє "Європейська правда"

За даними видання, за останні 24 години на трасі між містами Хофорс і Фалун було викрадено щонайменше три камери контролю швидкості.

Реклама:

Ще дві були викрадені поблизу Хедемора. Крадіжки за останню добу розслідує поліція.

У металевих шафах вздовж трас знаходяться фотоапарати Canon. Точно такі ж камери були знайдені в російських саморобних безпілотниках "Орлан-10".

Кілька місяців тому один з таких безпілотників потрапив до українських військових і був розібраний на частини.

ВІДЕО ДНЯ

У ньому знаходиться камера Canon, прикріплена липучкою до невеликої сталевої пластини. В якості паливного бака в безпілотнику використовується пластикова пляшка.

У поліції безпеки Швеції (Säpo) заявляють, що їм відома інформація про зв'язок між крадіжками на шведських дорогах і російськими безпілотниками.

"Але у нас немає можливості вдаватися в подробиці або розповідати про нашу розвідувальну роботу", - сказав прессекретар Säpo Фредрік Хультгрен-Фріберг.

За даними Шведської транспортної адміністрації, за останні місяці по всій країні було викрадено близько сотні камер спостереження за дорожнім рухом.

27 серпня на окружній дорозі між містами Тірп і Харгсхамн зникли одразу 11 камер контролю швидкості. Через три дні, 30 серпня, в районі Стокгольма було викрадено майже 50 камер контролю швидкості.

У вересні крадіжки продовжилися, особливо в Уппланді. Зникли і поставлені замість вкрадених камери. Заміна кожної камери контролю швидкості коштує близько 250 000 шведських крон (близько $21 тисячі).

"Її потрібно трохи відреставрувати, корпус та електрична шафа, можливо, були пошкоджені вандалами, і їх потрібно відновити. Зараз у нас до 100 камер, тож це великі гроші", - розповіла Єва Лундберг, національний координатор при Шведському транспортному управлінні.

У більшості випадків шафи камер були зламані, і злодії витягували все оснащення. У шафі знаходиться камера, радар, спалах і процесор. Схоже, що саме фотоапарат і був метою злодіїв.

"Коли ми знайшли всю коробку, забрали тільки фотоапарат", - додала Лундберг.

Теми: ШвеціябезпілотникиРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
Швеція
Опозиція закликає владу Швеції передати Україні винищувачі Gripen
Шведська мережа магазинів одягу H&M оголосила дату відновлення роботи в Україні
Швеція не може поділитися з Україною винищувачами Gripen – прем’єр
Останні новини
20:00
На фронті за добу відбулось 92 зіткнення, найбільше на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:56
У МОЗ назвали інфекції, які вже майже не реагують на антибіотики
19:48
Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня
19:23
Чеська компанія прийняла умови "Укрзалізниці" і готова до запуску поїздів Прага-Чоп
19:19
В ГУР назвали "резонансною подією" виявлення прослушки у Залужного  
19:14
Папа Римський дозволив благословляти одностатеві пари, але не вінчати їх
19:04
Дві нафтогазові компанії призупинили транзит через Червоне море, причина – напади хуситів
19:01
Безпекові експерти написали лист в Конгрес США: закликають схвалити допомогу Україні
18:53
Укрзалізниця запустить "Різдвяний експрес" у Києві та Львові на свята
18:40
відеоУ Херсоні через ворожий артилерійський удар загинув охоронець
Усі новини...
Реклама: