У Швеції вкрали 100 камер контролю швидкості, такі ж виявили на російських безпілотниках

У Швеції останні кілька місяців на трасах невідомі крадуть камери контролю швидкості, і камери такого ж типу використовувалися росіянами у безпілотниках у війні в Україні.

Про це пише шведське видання Aftonbladet, повідомляє "Європейська правда"

За даними видання, за останні 24 години на трасі між містами Хофорс і Фалун було викрадено щонайменше три камери контролю швидкості.

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Ще дві були викрадені поблизу Хедемора. Крадіжки за останню добу розслідує поліція.

У металевих шафах вздовж трас знаходяться фотоапарати Canon. Точно такі ж камери були знайдені в російських саморобних безпілотниках "Орлан-10".

Кілька місяців тому один з таких безпілотників потрапив до українських військових і був розібраний на частини.

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У ньому знаходиться камера Canon, прикріплена липучкою до невеликої сталевої пластини. В якості паливного бака в безпілотнику використовується пластикова пляшка.

У поліції безпеки Швеції (Säpo) заявляють, що їм відома інформація про зв'язок між крадіжками на шведських дорогах і російськими безпілотниками.

"Але у нас немає можливості вдаватися в подробиці або розповідати про нашу розвідувальну роботу", - сказав прессекретар Säpo Фредрік Хультгрен-Фріберг.

За даними Шведської транспортної адміністрації, за останні місяці по всій країні було викрадено близько сотні камер спостереження за дорожнім рухом.

27 серпня на окружній дорозі між містами Тірп і Харгсхамн зникли одразу 11 камер контролю швидкості. Через три дні, 30 серпня, в районі Стокгольма було викрадено майже 50 камер контролю швидкості.

У вересні крадіжки продовжилися, особливо в Уппланді. Зникли і поставлені замість вкрадених камери. Заміна кожної камери контролю швидкості коштує близько 250 000 шведських крон (близько $21 тисячі).

"Її потрібно трохи відреставрувати, корпус та електрична шафа, можливо, були пошкоджені вандалами, і їх потрібно відновити. Зараз у нас до 100 камер, тож це великі гроші", - розповіла Єва Лундберг, національний координатор при Шведському транспортному управлінні.

У більшості випадків шафи камер були зламані, і злодії витягували все оснащення. У шафі знаходиться камера, радар, спалах і процесор. Схоже, що саме фотоапарат і був метою злодіїв.

"Коли ми знайшли всю коробку, забрали тільки фотоапарат", - додала Лундберг.