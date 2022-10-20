В Швеции украли 100 камер контроля скорости, такие же обнаружили на российских беспилотниках

В Швеции последние несколько месяцев на трассах неизвестные воруют камеры контроля скорости, и камеры такого же типа использовались россиянами в беспилотниках в войне в Украине.

Об этом пишет шведское издание Aftonbladet, сообщает "Европейская правда"

По данным издания, за последние 24 часа на трассе между городами Хофорс и Фалун было похищено по меньшей мере три камеры контроля скорости.

Еще две были похищены вблизи Хедемора. Кражи за последние сутки расследует полиция.

В металлических шкафах вдоль трасс находятся фотоаппараты Canon. Точно такие же камеры были найдены в российских самодельных беспилотниках "Орлан-10".

Несколько месяцев назад один из таких беспилотников попал к украинским военным и был разобран на части.

В нем находится камера Canon, прикрепленная липучкой к небольшой стальной пластине. В качестве топливного бака в беспилотнике используется пластиковая бутылка.

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В полиции безопасности Швеции (Säpo) заявляют, что им известна информация о связи между кражами на шведских дорогах и российскими беспилотниками.

"Но у нас нет возможности вдаваться в подробности или рассказывать о нашей разведывательной работе", - сказал пресс-секретарь Säpo Фредрик Хультгрен-Фриберг.

По данным Шведской транспортной администрации, за последние месяцы по всей стране было похищено около сотни камер наблюдения за дорожным движением.

27 августа на окружной дороге между городами Тирп и Харгсхамн исчезли сразу 11 камер контроля скорости. Через три дня, 30 августа, в районе Стокгольма было похищено почти 50 камер контроля скорости.

В сентябре кражи продолжились, особенно в Уппланде. Исчезли и поставленные вместо украденных камеры. Замена каждой камеры контроля скорости стоит около 250 000 шведских крон (около $21 тысячи).

"Ее нужно немного отреставрировать, корпус и электрический шкаф, возможно, были повреждены вандалами, и их нужно восстановить. Сейчас у нас до 100 камер, так что это большие деньги", - рассказала Ева Лундберг, национальный координатор при Шведском транспортном управлении.

В большинстве случаев шкафы камер были взломаны, и воры вытаскивали все оснащение. В шкафу находится камера, радар, вспышка и процессор. Похоже, что именно фотоаппарат и был целью воров.

"Когда мы нашли всю коробку, забрали только фотоаппарат", - добавила Лундберг.