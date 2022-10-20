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Російський винищувач випустив ракету біля британського літака над Чорним морем

Четвер, 20 жовтня 2022, 15:01

Російський літак випустив ракету біля британського літака, який патрулював міжнародний повітряний простір над Чорним морем 29 вересня.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, передає "Європейська правда" з посиланням на Guardian.

Воллес повідомив парламенту, що Британія призупинила патрулювання після цього інциденту і висловила свою стурбованість міністру оборони Росії Сєргєю Шойгу.

Міністр заявив, що з "неозброєним літаком королівських ВПС RC-135 Rivet Joint" взаємодіяли два російські Су-27, один з яких "випустив ракету в районі Rivet Joint".

"Не є чимось незвичайним те, що літаки супроводжуються, і цей день не був винятком. Однак під час цієї взаємодії з'ясувалося, що один з літаків Су-27 випустив ракету в безпосередній близькості від Rivet Joint за межами візуальної досяжності.

Загальна тривалість взаємодії російського літака та британського літака склала близько 90 хвилин. Патрулювання завершилося і літаки повернулися на базу" - розповів Воллес.

Росія заявила, що це була технічна несправність, і Воллес сказав, що Британія відновила патрулювання. Він додав, що патрулі тепер супроводжуються винищувачами.

ВІДЕО ДНЯ

Міністр оборони Великої Британії виступив у парламенті після повернення з раптового візиту до свого американського колеги у Вашингтоні.

Як повідомлялося, Воллес поспішно скасував виступ перед комітетом з питань оборони Палати громад у вівторок уранці через термінову поїздку до Вашингтона.

Редакторка Sky News з питань безпеки та оборони Дебора Хейнс назвала візит "поспішно організованим". Вона послалась на джерело у Міноборони, зазначивши: "Міністр оборони перебуває у Вашингтоні, округ Колумбія, щоб обговорити спільні проблеми безпеки, включаючи Україну. Він відвідає свого колегу в Пентагоні та високопосадовців у Білому домі".

Теми: РосіяВелика Британіяавіа
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