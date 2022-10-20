Російський винищувач випустив ракету біля британського літака над Чорним морем
Російський літак випустив ракету біля британського літака, який патрулював міжнародний повітряний простір над Чорним морем 29 вересня.
Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, передає "Європейська правда" з посиланням на Guardian.
Воллес повідомив парламенту, що Британія призупинила патрулювання після цього інциденту і висловила свою стурбованість міністру оборони Росії Сєргєю Шойгу.
Міністр заявив, що з "неозброєним літаком королівських ВПС RC-135 Rivet Joint" взаємодіяли два російські Су-27, один з яких "випустив ракету в районі Rivet Joint".
"Не є чимось незвичайним те, що літаки супроводжуються, і цей день не був винятком. Однак під час цієї взаємодії з'ясувалося, що один з літаків Су-27 випустив ракету в безпосередній близькості від Rivet Joint за межами візуальної досяжності.
Загальна тривалість взаємодії російського літака та британського літака склала близько 90 хвилин. Патрулювання завершилося і літаки повернулися на базу" - розповів Воллес.
Росія заявила, що це була технічна несправність, і Воллес сказав, що Британія відновила патрулювання. Він додав, що патрулі тепер супроводжуються винищувачами.
Міністр оборони Великої Британії виступив у парламенті після повернення з раптового візиту до свого американського колеги у Вашингтоні.
Як повідомлялося, Воллес поспішно скасував виступ перед комітетом з питань оборони Палати громад у вівторок уранці через термінову поїздку до Вашингтона.
Редакторка Sky News з питань безпеки та оборони Дебора Хейнс назвала візит "поспішно організованим". Вона послалась на джерело у Міноборони, зазначивши: "Міністр оборони перебуває у Вашингтоні, округ Колумбія, щоб обговорити спільні проблеми безпеки, включаючи Україну. Він відвідає свого колегу в Пентагоні та високопосадовців у Білому домі".